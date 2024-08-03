Уменьшение преступности и не только: почему в СССР не строили балконы на первых этажах

Причин было несколько

Часто на первых этажах старых многоквартирных домов времен СССР не было балконов. Мало кто задавался вопросом, почему в советских домах они отсутствовали.

"Телеграф" решил узнать о причинах, по которым в СССР не строили балконы на первом этаже. Оказывается, их несколько.

Почему в СССР не строили балконы на первых этажах

Самым главным в эпоху "хрущевок" считалась безопасность, отсутствие балкона на 1 этаже было своеобразной мерой защиты от злоумышленников. Считалось, что это затруднит доступ преступников в квартиры на первом этаже.

К тому же в то время балконы строились часто для того, чтобы жители могли наслаждаться свежим воздухом. На первом этаже выход на улицу был ближе всего, поэтому такая потребность отпадала.

Выход из квартиры на первом этаже через окно считался быстрым и эффективным. Балкон в этом случае мог стать дополнительным препятствием для быстрого эвакуационного выхода. А вот с высоких этажей балконы оставались удобным средством эвакуации.

Да и отсутствие балконов на первых этажах значительно экономило ресурсы и сокращало затраты на строительство. Поэтому их перестали строить.

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