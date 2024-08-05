"Раскудахтались в своем курятнике": из-за мужчины в женском купе "Укрзализныци" разгорелся скандал (видео)

В компании уже отреагировали на инцидент

В поезде "Укрзализныци" Запорожье-Ясиня мужчина пытался попасть в женское купе вагона. Событие произошло на станции города Днепр в воскресенье, 4 августа.

Об этом в TikTok сообщила пользователь с ником AnastasiYYYYYa. Она также обнародовала видео, на которых зафиксирован этот момент.

Отмечается, что мужчина купил билет в женское купе в 5 вагоне поезда. Несмотря на все возмущения девушек в вагоне сказал, что будет ехать.

В свою очередь проводница не стала препятствовать мужчине. По ее словам, если он купил билет, то может ехать.

"Интереснее всего было услышать аргументацию проводницы: "Ну ничего страшного, пусть мужчина девушек развлекает. Чего он не может ехать с вами". Потом она вместе с мужчиной начали обсуждать, что женское купе это бред. Только "молоденьких девочек" это возмущает", — написала автор сообщения.

Она также выложила видео, на котором слышен диалог мужчины с проводницей. В частности, он говорит, что девушки "раскудахтались в своем курятнике". В то же время она добавила, что после жалобы на горячую линию "Укрзализныци" мужчину со скандалом перевели в другой вагон.

Следует отметить, что в "Укрзализныце" уже отреагировали на этот скандал. Под сообщением пользователя Facebook Ольги Сергиенко представители компании оставили свой комментарий по поводу инцидента.

"Примите, пожалуйста, наши извинения за эту досадную ситуацию, но мы готовы оперативно выяснить что случилось и где не сработал механизм. Подскажите, пожалуйста, нам номер поезда и вагона и дату рейса, заблаговременно благодарим", — отметили в "Укрзализныци".

В свою очередь директор филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" Александр Петровский в Facebook также отреагировал на скандал. По его словам, подобные случаи происходят примерно один раз на 100 поездок в женских купе.

"В женских вагонах успешно проехали 192 000 пассажирок. Бывает раз где-то на 100 поездок, что возьмет мужчина билет в женское купе. Их обычно отлавливает еще контакт-центр и организует пересадку, или как здесь – пересадил начальник поезда. Функционала отдаленной верификации пола еще пока даже Илон Маск не придумал, поэтому такое может случаться… Конечно, проводница действовала некорректно, а сразу должна сама пригласить начальника поезда — над этим поработаем. Давайте новую зраду, эта исчерпана", — написал он.

Как известно, летом 2023 года "Укрзализныця" начала продавать билеты на поезда, в которых есть купе исключительно для женщин. При этом купить билет в такое купе могут и мужчины, но он действителен только для женщин. Поэтому возникает вопрос, почему проводница позволила мужчине пройти в это купе.

Напомним, "Укрзализныця" ввела определенные правила в женских купе вагонов поездов. Среди прочего, девушкам не разрешают зажигать ароматические свечи и чрезмерно пользоваться духами.