Познакомились в зале игровых автоматов: как выглядит жена Олега Ляшко и сколько лет они вместе (фото)

С 1998 по 2018 год Олег и Росита жили в фактическом браке

Вторая жена скандального экс-депутата Олега Ляшко, который в октябре 2022 года стал на защиту Родины, Росита Ляшко (Сайранен) давно пропала из медийного пространства. В 2020 году она пошла в политику, возглавив список партии мужа в Киевской областной совет, но развить карьеру в этом направлении ей не удалось.

"Телеграф" выяснил, как Олег Ляшко познакомился со своей второй супругой и сколько лет они уже вместе. Известно, что Росита ведет закрытый образ жизни, поэтому ничего не публикует в социальных сетях.

Как выглядит Росита Ляшко и как она познакомилась с депутатом

Вторая жена Олега Ляшко является уроженкой Днепра и имеет испанские корни, поэтому ее назвали таким необычным именем, в честь прабабушки. По образованию женщина библиограф общественно-политической литературы, но Росита никогда не работала по своей специальности.

Росита Ляшко

Она была агентом по недвижимости, а также администратором зала игровых автоматов. Там она и познакомилась с Олегом Ляшко в 1998 году, вскоре между ними завязались романтические отношения.

Олег Ляшко и его вторая жена Росита

До 2018 года они жили в фактическом браке, но в 2002 году Росита родила дочь Владиславу Горбенко, хотя Олег называет падчерицу своей дочерью. В декларации за 2019 год политик указала, что Владислава изменила фамилию и отчество и стала Ляшко Владислава Олеговна.

Олег Ляшко вместе с женой и дочерью Владиславой

В 2020 году у Олега Ляшко также родился сын, которого они с супругой назвали Александр. Экс-нардеп тогда заявил, что "это самое большое счастье в мире".

Росита Ляшко

Олег Ляшко вместе с сыном Александром

В октябре 2022 года Олег Ляшко мобилизовался в ВСУ, он активно ведет социальные сети, освещая военные события, которые происходят в нашей стране. А вот его супруга ведет закрытый образ жизни, последняя ее публикация в Facebook датирована 2018 годом.

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