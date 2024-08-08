Ее называли "американской шпионкой": как выглядит жена Виктора Ющенко и сколько лет они в браке (фото)

С Виктором Ющенко они познакомились через "посредника"

Третий президент Украины (2005-2010) Виктор Ющенко, как и его супруга Катерина Ющенко, сейчас редко появляются в медийном пространстве, но они активно принимают участие в различных мероприятиях. Бывшая леди Украины в социальных сетях делится с аудиторией личными кадрами и рассказывает о своей деятельности в нашей стране и за рубежом.

"Телеграф" выяснили, как сейчас выглядит супруга экс-президента Катерина Ющенко и чем занимается. Также мы рассказали, почему ее называли "шпионкой ЦРУ" и сколько лет с Виктором Ющенко они уже в браке.

Как выглядит жена Виктора Ющенко и как давно они в браке

Катерина Ющенко (Чумаченко) является второй супругой третьего президента Украины Виктора Ющенко. Познакомились они в самолете через "посредника" Олега Рыбачука, который в тот момент был главой Секретариата президента. Между ними завязался разговор, который перерос во встречи и роман. Очевидно, что отношения между ними начались, когда Ющенко находился в первом браке, хотя эту тему они обходили стороной. В одном из интервью Катерина лишь отметила, что "они с Витей не хотели никому приносить боль".

Катерина и Виктор Ющенко состоят в браке уже 26 лет и воспитывают троих детей: Софию (1999 года рождения), Кристину (2000 года) и Тараса (2004 года). Его сын Тарас учится в американском университете.

Дети Виктора Ющенка от второй супруги Екатерины, Фото: Tabloid

Семья Виктора и Катерины Ющенко

Сейчас супруги живут в Киеве, выступают на различных мероприятиях, в том числе и за рубежом, поддерживая Украину в борьбе с российским агрессором. В июле Катерина приезжала в США на День Независимости, отметив, что напомнила американцам, что мы боремся за ту же свободу и независимость, что и они.

Катерина Ющенко в США

Почему Екатерину Ющенко называли "американской шпионкой"

Известно, что супруга Виктора Ющенко родилась в Чикаго (штат Иллинойс, США) в семье эмигрантов. В 1982 году она закончила Джорджтаунский университет по специальности "международная экономика", начала работать в Госдепартаменте США, занимаясь, в частности вопросами этнических групп, в том числе украинцев. Позже она вернулась к работе финансиста и работала в Госказначействе США.

С 1991 года она начала представлять в Украине американо-украинский фонд, возглавляла украинское представительство компании Barents Group LLC, а сотрудничала с различными организациями. Во время своей активной деятельности она и встретила будущего мужа.

Но в сети начали ходить слухи, что Катерина причастна к структуре ЦРУ. Раскручивать эту версию взялся российский канал ОРТ, журналисты заявляли, что "выполняя поручение Белого дома, Катерина Чумаченко пытается посадить на место Кучмы своего мужа".

Третий президент Украины Виктор и его супруга Катерина Ющенко

Виктор Ющенко называл это "полной бессмыслицей", сама Катерина также неоднократно заявляла, что не имеет к ЦРУ никакого отношения и что ее любовь и семья — это не какая-то спецслужбовская операция. Документальных подтверждений о ее причастности к ЦРУ не было обнародовано, бывшая леди Украины заявила позже, что эти слухи появились после того, как оппоненты ее мужа не смогли против него найти компромат.

"Телеграф" писал ранее, где сейчас живет жена экс-президента Украины Людмила Янукович. С момента побега ее мужа из Украины в 2014 году она ведет в основном частную жизнь