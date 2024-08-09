Подделка дипломов, потеря мандата и бегство за границу: где сейчас находится эксдепутат Наталья Королевская

Депутат уехала из Украины

Украинская пророссийская политическая и государственная деятельница, бывшая министерка соцполитики Украины Наталья Королевская, которая в феврале 2023 года составила мандат, исчезла из инфопространства. Народную избранницу, ранее входившую в пророссийскую фракцию "Оппозиционная платформа — За жизнь", Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск в июне 2023 года.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас находится Наталья Королевская и за что она объявлена в розыск.

Биография

Наталья Королевская родилась 18 мая 1975 г. в г. Красный Луч Луганской области. Заочно окончила экономический факультет Восточноукраинского национального университета по специальности "Менеджмент в производственной сфере". В 2002 году окончила Донецкую государственную академию управления и получила диплом о переподготовке по специальности менеджмент организаций.

Позже Наталья отправилась в политику. Женщина баллотировалась в президенты Украины на 2014 году, но сняла свою кандидатуру. Стала народным депутатом V и VI ст. от БЮТ, депутатом VIII стак. от Оппозиционного блока, народной депутат Украины IX ст. от пророссийской партии ОПЗЖ.

Скандал с подделкой дипломов

В 2013 году в СМИ начали распространяться слухи о том, что Наталья Королевская подделала свои дипломы. Тогда журналист Олег Перетяка провел расследование и обнаружил, что депутат перевелась в ВНУ с помощью поддельной справки из не существующего учебного заведения. Документы из университета тоже были поддельными. Также преподаватель, якобы подписавшийся в зачетке Королевской, заявил, что ее не было среди его студентов.

Где сейчас Наталья Королевская

По данным СМИ, сейчас находится вне Украины. Вместе со своим мужем Юрием Солодом они уехали за границу и переехали жить в Дубай, где приобрели недвижимость.

Фото: Фейсбук Наталии Королевской

Фото: сайт ОПЗЖ

Наталья Королевская и Юрий Солод обвиняются в финансировании пророссийских боевиков на востоке Украины. Именно поэтому их объявлены в розыск.

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