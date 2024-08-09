Підробка дипломів, втрата мандату і втеча за кордон: де зараз перебуває ексдепутатка Наталія Королевська

Депутатка виїхала з України

Українська проросійська політична та державна діячка, колишня міністерка соцполітики України Наталія Королевська, яка в лютому 2023 склала мандат, зникла з інфопростору. Народну обраницю, яка раніше входила до проросійської фракції "Опозиційна платформа — За життя", Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук в червні 2023.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз перебуває Наталія Королевська і за що її оголошено в розшук.

Біографія

Наталія Королевська народилася 18 травня 1975 року в м. Красний Луч Луганської області. Заочно закінчила економічний факультет Східноукраїнського національного університету за спеціальністю "Менеджмент у виробничій сфері". У 2002 році закінчила Донецьку державну академію управління і отримала диплом про перепідготовку за спеціальністю менеджмент організацій.

Пізніше Наталія подалася в політику. Жінка балотувалася в президенти України на виборах 2014 року, але зняла свою кандидатуру. Стала народною депутаткою V та VI скл. від БЮТ, депутаткою VIII скл. від Опозиційного блоку, народною депутаткою України IX скл. від проросійської партії ОПЗЖ.

Скандал з підробкою дипломів

У 2013 році у ЗМІ почали ширитися чутки про те, що Наталія Королевська підробила свої дипломи. Тоді журналіст Олег Перетяка провів розслідування і виявив, що депутатка перевелася до СНУ за допомогою підробної довідки з навчального закладу, якого не існує. Документи з університету також були підробленими. Також викладач, який нібито підписався у заліковці Королевської, заявив, що її не було серед його студентів.

Де зараз Наталія Королевська

За даними ЗМІ, зараз перебуває за межами України. Разом зі своїм чоловіком Юрієм Солодом вони виїхали за кордон і переїхали жити в Дубаї, де придбали нерухомість.

Фото: Фейсбук Наталії Королевської

Фото: сайт ОПЗЖ

Наталію Королевську і Юрія Солода звинувачують у фінансуванні проросійських бойовиків на сході України. Саме через це їх оголошено в розшук.

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