Укр

Байден объявил о новой помощи для Украины: что войдет в пакет на 225 млн долларов

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Автор
Джо Байден Новость обновлена 07 июня 2024, 15:33
Джо Байден. Фото President Joe Biden / Facebook

Украинские военные получат различное вооружение

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил о выделении нового пакета помощи Украины во время встречи с Владимиром Зеленским. В него будет входить вооружение на общую сумму в 225 млн долларов.

В свою очередь украинский лидер высказал слова благодарности своему коллеге. Об этом пишет CNN

"Байден анонсировал новый пакет помощи Украине на 225 млн долларов, за что Зеленский его поблагодарил", — заявила корреспондент CNN Наталья Бертран.

По даннім СМИ, в новом пакете помощи будет ракеты, боеприпасы, бронетехника, а также большое количество необходимого украинским военным вооружения.

Что войдет в пакет помощи:

  • 155-мм гаубицы;
  • бронетехника;
  • патрульные катера;
  • боеприпасы для реактивных артиллерийских систем HIMARS;
  • минометные системы и артиллерийские снаряды;
  • ракеты для систем противовоздушной обороны HAWK;
  • зенитные ракеты Stinger;
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • взрывчатка и дополнительные запчасти.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон сделала Джо Байдену предложение насчет отправки западных инструкторов в Украину. Однако американский лидер отреагировал отрицательно.

Теги:
#Украина #Джо Байден #Владимир Зеленский #Пакет помощи