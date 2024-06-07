Байден объявил о новой помощи для Украины: что войдет в пакет на 225 млн долларов

Украинские военные получат различное вооружение

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил о выделении нового пакета помощи Украины во время встречи с Владимиром Зеленским. В него будет входить вооружение на общую сумму в 225 млн долларов.

В свою очередь украинский лидер высказал слова благодарности своему коллеге. Об этом пишет CNN

"Байден анонсировал новый пакет помощи Украине на 225 млн долларов, за что Зеленский его поблагодарил", — заявила корреспондент CNN Наталья Бертран.

По даннім СМИ, в новом пакете помощи будет ракеты, боеприпасы, бронетехника, а также большое количество необходимого украинским военным вооружения.

Что войдет в пакет помощи:

155-мм гаубицы;

бронетехника;

патрульные катера;

боеприпасы для реактивных артиллерийских систем HIMARS;

минометные системы и артиллерийские снаряды;

ракеты для систем противовоздушной обороны HAWK;

зенитные ракеты Stinger;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

взрывчатка и дополнительные запчасти.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон сделала Джо Байдену предложение насчет отправки западных инструкторов в Украину. Однако американский лидер отреагировал отрицательно.