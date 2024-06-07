Байден объявил о новой помощи для Украины: что войдет в пакет на 225 млн долларов
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Украинские военные получат различное вооружение
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил о выделении нового пакета помощи Украины во время встречи с Владимиром Зеленским. В него будет входить вооружение на общую сумму в 225 млн долларов.
В свою очередь украинский лидер высказал слова благодарности своему коллеге. Об этом пишет CNN
"Байден анонсировал новый пакет помощи Украине на 225 млн долларов, за что Зеленский его поблагодарил", — заявила корреспондент CNN Наталья Бертран.
По даннім СМИ, в новом пакете помощи будет ракеты, боеприпасы, бронетехника, а также большое количество необходимого украинским военным вооружения.
Что войдет в пакет помощи:
- 155-мм гаубицы;
- бронетехника;
- патрульные катера;
- боеприпасы для реактивных артиллерийских систем HIMARS;
- минометные системы и артиллерийские снаряды;
- ракеты для систем противовоздушной обороны HAWK;
- зенитные ракеты Stinger;
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- взрывчатка и дополнительные запчасти.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон сделала Джо Байдену предложение насчет отправки западных инструкторов в Украину. Однако американский лидер отреагировал отрицательно.