Над Запорожской АЭС поднимается черный дым: что опять учудили оккупанты (видео)

Оккупанты опять пренебрегают правилами ядерной безопасности

Россияне устроили очередную провокацию на территории Запорожской АЭС. По неофициальной информации, они подожгли кучу покрышек в одной из градирен.

Об этом сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко в своем telegram-канале. Он призвал жителей близлежащих населенных пунктов успокоиться.

"По неофициальной информации, полученной от источников с противоположного берега, россияне подожгли в градирные автомобильные шины в большом количестве. Возможно, это провокация или попытка создать панику в населенных пунктах на правом берегу бывшего водохранилища", — сообщил он.

При этом Евтушенко добавил, что Запорожская атомная электростанция работает в штатном режиме "насколько это возможно в условиях оккупации".

Информацию об этом подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский, который отметил, что сейчас все показатели в норме, однако ситуация на АЭС не будет нормальной до тех пор, пока она остается в руках оккупантов.

"Россия с первого дня захвата Запорожской АЭС использует ее сугубо для шантажа и Украины, и всей Европы и мира. Ждем реакции мира, ждем реакции МАГАТЭ", — отметил он.

Российская пропаганда тем временем сообщила, что якобы "после обстрела ВСУ произошёл пожар на объекте охладительных систем". Зачем украинским войскам обстреливать ядерный объект, расположенный неподалеку от подконтрольного им города с населением в 100 тысяч человек, пропагандисты уточнять не захотели.

Как сообщалось ранее, в начале июня 2024 года генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) оккупантами были нарушены все основы ядерной безопасности. Ситуация остается нестабильной и сложной.