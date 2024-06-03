МАГАТЭ бьет тревогу: на захваченной россиянами Запорожской АЭС нарушены все основы ядерной безопасности

Ситуация очень сложная

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), на которой в мае произошел полублэкаут, нарушены все основы ядерной безопасности. Ситуация остается нестабильной и сложной.

Он также сообщил, что территорию АЭС обстреляли впервые за полтора года. Об этом говорится в речи Гросси перед Советом руководителей агентства.

"Ситуация на Запорожской атомной электростанции остается сложной. Все семь основ ядерной безопасности были полностью или частично скомпрометированы. В начале апреля Запорожская АЭС подверглась прямым атакам впервые почти за полтора года", ― сказал Гросси.

Глава МАГАТЭ отметил, что агентство не имеет доступа к некоторым объектам на ЗАЭС. Также у них нет возможности откровенно поговорить с персоналом атомной станции.

По словам Гросси, сейчас частично или полностью нарушены все "Семь незаменимых столбов ядерной безопасности". Они были сформированы главой МАГАТЭ еще в начале марта 2022 года. В число "незаменимых столбов ядерной безопасности" входят следующие положения:

физическая целостность всех ядерных объектов, в частности, реакторов, топливных бассейнов и хранилищ радиоактивных отходов;

круглосуточная функциональность оборудования, всех систем защиты и безопасности;

исполнение обязанностей персоналом без давления на них;

обеспечение надежного электроснабжения от сети для всех ядерных площадок за пределами площадки;

бесперебойные логистические цепочки снабжения и транспортировки к объектам и от них;

надежная связь с регулятором и другими вовлеченными сторонами;

наличие эффективных систем радиационного мониторинга, готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации.

Напомним, что Запорожская АЭС находится в Энергодаре Запорожской области. В начале марта 2022 года ее оккупировали российские войска. Ее территорию ВС РФ используют в военных целях, в частности, для обстрела Никополя и соседних населенных пунктов.

Ранее "Телеграф" сообщал, как сейчас работает Запорожская АЭС. Квалифицированных кадров не хватает.