Что на самом деле происходит на ЗАЭС

Российские кафиры устроили пожар на территории Запорожской атомной электростанции, поджег большое количество автомобильных шин в градирне.

И пока МАГАТЭ просит немедленно предоставить доступ к Запорожской АЭС, "Телеграф" спросил у профессора и эксперта по атомной энергетике Людвига Литвинского, пора ли сеять панику.

— Градирные — это не фонтаны с водой, а скажем так, трубы, в которые закачивается вода и подтягивается воздух. Но даже так, там нечему гореть. Так что и ничего страшного не будет вообще. Они являются частью третьего контура, а радиоактивность содержится только в первом контуре энергоблока, — успокаивает он украинцев.

Относительно возможности распространения огня на другие объекты станции, Литвинский отметил, что там больше километра до ближайшего энергоблока. То есть, оттуда огонь никуда не попадет.

По мнению эксперта, это событие может являться попыткой отвлечь внимание.

— Собственно говоря, это даже не провокация, а просто попытка отвлечь внимание. Самые большие проблемы у них сейчас все-таки у на фронтах. Просто как-то отвлечь именно СМИ на этот объект. И не больше, — говорит он.

Однако Литвинский предостерег о потенциально серьезной угрозе с Запорожской АЭС. По его словам, она будет, если эти "придурки" попытаются выйти на мощность. То есть запустить энергоблоки, которые сейчас остановлены и находятся в состоянии холодной остановки.

— Но сейчас я не вижу даже экологических последствий пожара. Только задымление. Если там горит какой-то объект, любой, то в общем-то какой-то вред есть, но не сравним с радиационными авариями, — объясняет эксперт по атомной энергетике.

Очевидно, что пока российские террористы сохраняют контроль над атомной станцией, нормальной ситуация не может быть. Однако эксперт подчеркнул, что сейчас паника не уместна. А вопрос эвакуации жителей Запорожской и других областей начнется, только если возобновится работа хотя бы одного энергоблока. И пока оснований для этого нет.

Напомним, в МАГАТЭ заявили, что его эксперты стали свидетелями сильного темного дыма. И о вероятной "атаке беспилотника на одну из градирен, расположенных на площадке". В то же время глава МВД Игорь Клименко сообщил, что по состоянию на 22:30 изменения радиационного состояния в районе Запорожской АЭС не зафиксированы.