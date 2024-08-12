Дим над окупованою ЗАЕС: що про реальні ризики для України говорить атомний експерт

Що насправді відбувається на ЗАЕС

Російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної електростанції, підпаливши велику кількість автомобільних шин у градирні.

І поки МАГАТЕ просить негайно надати доступ до Запорізької АЕС, "Телеграф" запитав у професора і експерта з питань атомної енергетики Людвига Литвинського, чи час сіяти паніку.

— Градирні — це не фонтани з водою, а скажімо так, труби, в які закачується вода та підтягується повітря. Але навіть так, там немає чому горіти. Тож і нічого страшного не буде взагалі. Вони є частиною аж третього контуру, а радіоактивність міститься лише в першому контурі енергоблока, — заспокоює він українців.

Щодо можливості поширення вогню на інші об'єкти станції, Литвинський зазначив, що там більше кілометра до найближчого енергоблоку. Тобто звідти вогонь нікуди не потрапить.

На думку експерта, ця подія може бути спробою відвернути увагу.

— Власне, це навіть не провокація, а просто спроба відвернути увагу. Найбільші проблеми в росіян зараз все ж таки на фронтах. Просто якось відвернути увагу саме ЗМІ на цей об'єкт. І не більше, — говорить він.

Однак Литвинський застеріг про потенційно серйозну загрозу із Запорізькою АЕС. За його словами, вона буде, якщо ці "придурки" спробують вийти на потужність. Тобто запустити енергоблоки, які зараз зупинені і знаходяться у стані холодно зупинки.

— Але зараз я не бачу навіть екологічних наслідків пожежі. Лише задимлення. Якщо там горить якийсь об'єкт, будь-який, то загалом звісно якась шкода є, але не порівнянна з радіаційними аваріями, — пояснює експерт з питань атомної енергетики.

Очевидно, що поки російські терористи зберігають контроль над атомною станцією, нормальною ситуація не є й не може бути. Проте експерт підкреслив, що зараз паніка не доречна. А питання евакуації жителів Запорізької та інших областей розпочнеться лише, якщо відновиться робота хоча б одного енергоблоку. І поки що підстав для цього немає.

Нагадаємо, у МАГАТЕ заявили, що його експерти стали свідками сильного темного диму. Та про ймовірну "атаку безпілотника на одну з градирень, розташованих на майданчику". Водночас голова МВС Ігор Клименко повідомив, що станом на 22:30 змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не зафіксовано.