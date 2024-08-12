На Ровенской АЭС построят секретные защитные сооружения почти за 2 млн долларов: что известно

Работы должны быть завершены до конца года

Филиал "ОП "Ровенская АЭС" АО "НАЭК "Энергоатом" заключил договор с ООО "Будівельна Індустрія Кантріінвестбуд" на проведение проектных и строительных работ для защитных сооружений на Ровенской АЭС. Стоимость договора составляет 74,9 млн. гривен.

Информация о договоре размещена на сайте Государственных закупок. Он был размещен 30 июля. "Будівельна Індустрія Кантріінвестбуд" должна завершить выполнение работ до конца года.

Как объясняет мониторинговый портал Dozorro, согласно постановлению №1178, регулирующему правила публичных закупок на время военного положения, такие закупки можно проводить напрямую. Это сделано, в частности, для того, чтобы враг не имел доступа к деталям проектов таких строек.

ООО "Строительная Индустрия Кантриинвестстрой" принадлежит Юрию Ромашко. По данным Dozorro, с 2020 года фирма получила подряды на 852 млн грн, и почти все — от ПАО "Укрнафта" и ГП "НАЭК "Энергоатом".

Отмечается, что за год — с июля 2023 по июль 2024 года ООО "Будівельна Індустрія Кантріінвестбуд" получило от "Энергоатом" 15 подрядов на 805 млн грн. Почти все были получены без конкурса, а детали контрактов были засекречены.

Первоначально компания получила заказы на проектную документацию для строительства защитных сооружений на Ровенской, Хмельницкой, Южноукраинской АЭС и Централизованном хранилище отработанного ядерного топлива. Впоследствии ей поручили строительство этих сооружений и авторское наблюдение.

Первый договор на защитное сооружение для Ровенской АЭС почти на 145,5 млн грн был заключен в августе 2023 года. Перед тем в июле с ней подписали соглашение на проект строительства за 17,8 млн грн. Авторское наблюдение за 264 тыс. грн заказали в ноябре. Таким образом, с новой закупкой общая сумма договоров по этому объекту уже превысила 238 млн. грн.

Как рассказывал Телеграф, Луцкий технический университет решил заключить соглашение на услуги автомойки ежедневной стоимостью 40 тысяч гривен. Согласно опубликованной информации, победителем тендера стала ФЛП Фесина Виктория Владимировна.