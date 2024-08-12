Штраф за игнорирование повестки на ВВК: сколько придется заплатить

В повестке должно быть указано, что вызывают именно на медицинскую комиссию

В условиях военного положения все военнообязанные должны своевременно проходить военно-врачебную комиссию. За игнорирование повестки на ВВК предусмотрена административная ответственность.

По закону существует несколько утвержденных видов повесток. В частности, повестка для прохождения ВВК содержит четкую информацию о целях вызова, рассказывает адвокат Марина Бекало в комментарии ТСН.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 г. № 560, установлены виды повесток в зависимости от цели, по которой гражданин вызывается в ТЦК и СП, а именно:

для взятия на военный учет;

для прохождения ВВК;

для уточнения учетных данных;

для призыва на военную службу (на отправку в учебную часть, учебный центр).

То есть в повестке должно быть четко указано, что вас вызывают на медицинскую комиссию.

По словам юриста, за неявку на ВВК без уважительных причин предусмотрен штраф в размере 17 тысяч гривен. Если военнообязанный получил повестку на прохождение комиссии и проигнорировал ее, он будет привлечен к административной ответственности.

Бекало отметила, что представители ТЦК и СП имеют право проверять документы у граждан в публичных местах или на блокпостах. Если во время такой проверки выяснится, что срок действия заключения ВВК уже истек, военнообязанному будет вручена новая повестка.

Ранее "Телеграф" писал, где проходить ВВК, если зарегистрирован в одном городе, а работаешь в другом. Решение о прохождении комиссии принимает начальник ТЦК.