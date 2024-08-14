Все равно найдут? Как военнообязанному вручат повестку, если он не имеет места прописки

Адвокат назвал последовательность действий ТЦК

В определенных условиях военнообязанный может стать на учет в ТЦК или СП не по месту прописки и ему все равно предусмотрена повестка. Это также касается лиц, имеющих регистрацию на временно оккупированной территории (ВОТ).

Адвокат Дмитрий Франчук говорит, передает "РБК-Украина", что военная обязанность касается всех украинцев мужского пола, имеющих призывной возраст. Процесс вручения повестки во время военного положения может отличаться, но избежать этого лицу, не имеющему места прописки, не удастся.

Какие этапы отправки повесток

Первый – повестка будет отправлена на последнее место жительства;

Второй – повестку могут вручить мужчине на месте работы;

Третий — документ может быть передан близким родственникам мужчины, не имеющего постоянного места жительства;

Четвертый — если у человека есть контактный телефон или почта, то представители ТЦК или СП попытаются связаться с ним через контактные данные.

В то же время, если мужчина находится на ВОТ, то его мобилизация усложняется, ведь с ним проблематично связаться физически.

"Военкоматы активно ищут военнообязанных, используя различные источники информации, включая базы данных, социальные сети и другие", — говорит Франчук.

Следовательно, не постоянное место жительства или его отсутствие не освобождает мужчину от вручения повестки, хотя это усложняет процесс для представителей военкомата.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, можно ли обновить свои военно-учетные данные в ТЦК и СП в августе.