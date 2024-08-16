Мужчин от 17 до 25 лет будут брать на военный учет без прохождения ВВК: в Кабмине объяснили, кого это касается

Кроме этого, есть другие изменения

В пятницу, 16 августа, на заседании Кабинета министров было принято постановление "О реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах". Теперь мужчины в возрасте от 17 до 25 лет должны быть взяты на военный учет без прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).

Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции. Там отметили, что это касается как проживающих в Украине, так и тех, кто находится за границей.

Кроме того, там добавили, что мужчин в возрасте от 16 до 25 лет, которые живут в Украине и хотят оформить паспорт, внесут в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов (ЕГРПУР). Проходить ВЛК им не нужно. Это также касается тех, кто находится за границей и обращается за оформлением паспорта в украинские представительства.

Изменения будут касаться и проверки документов за границей. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, обращающиеся за оформлением украинского или загранпаспорта за пределами Украины, будут проходить проверку действительности своих военно-учетных документов через государственную электронную систему "Трембита".

Следует отметить, что во время военного положения мужчин до 25 лет могут направить на прохождение медицинского осмотра только в случае, если они идут служить добровольно.

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