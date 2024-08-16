Чоловіків від 17 до 25 років будуть брати на військовий облік без проходження ВЛК: в Кабміні пояснили, кого це стосується

Крім цього, є інші зміни

У п'ятницю, 16 серпня, на засіданні Кабінету міністрів було ухвалено постанову "Про реалізацію експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів". Відтепер хлопці віком від 17 до 25 років повинні бути взяті на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Про це повідомили в пресслужбі Мінреінтеграції. Там зазначили, що це стосується як тих, хто проживає в Україні, так і тих, хто перебуває за кордоном.

Окрім цього, там додали, що чоловіків віком від 16 до 25 років, які живуть в Україні та хочуть оформити паспорт, внесуть до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобовʼязаних і резервістів (ЄДРПВР). Проходити ВЛК їм не потрібно. Це також стосується тих, хто перебуває за кордоном і звертається за оформленням паспорта в українські представництва.

Зміни стосуватимуться і перевірки документів за кордоном. Чоловіки віком від 18 до 60 років, які звертаються за оформленням українського або закордонного паспортів поза межами України, проходитимуть перевірку дійсності своїх військово-облікових документів через державну електронну систему "Трембіта".

Варто зазначити, що під час воєнного стану чоловіків віком до 25 років можуть направити на проходження медичного огляду лише у випадку, якщо вони йдуть служити добровільно.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можуть вручити повістку тим, хто не має прописки.