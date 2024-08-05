Мобилизация пенсионеров: кто и при каких условиях может получить повестку

Есть несколько категорий, не подлежащих мобилизации

В Украине во время военного положения действует обязательная мобилизация военнообязанных от 25 до 60 лет. Однако касается ли она пенсионеров?

"Телеграф" разбирался в этом вопросе. По действующему закону, как указано выше, мужчин могут призывать до 60-летнего возраста на службу.

Заметим, что пенсионный возраст в Украине для мужчин наступает с 60 лет при наличии 31 года страхового стажа. Это также предельный возраст пребывания в армии.

В то же время есть лица, которые вышли на пенсию раньше предельного возраста. Обычно это шахтеры, металлурги и люди других тяжелых и с повышенным уровнем вредности профессий.

Если человек вышел на пенсию раньше 60 лет и по возрасту и состоянию здоровья может быть мобилизованным, то его пенсионный статус на это не влияет.

Кто из пенсионеров не подлежит мобилизации:

лица старше 60 лет;

пенсионеры с инвалидностью;

пенсионеры, которые ухаживают за лицом с инвалидностью;

лица, вышедшие на пенсию раньше пенсионного возраста, но имеющие заболевания, позволяющие избежать мобилизации.

Заметим, что на учете состоят и военные пенсионеры. Они приступают к карьере с курсантской скамьи, поэтому выходят на пенсию в 43 года. Эти лица могут призвать на службу только по их военно-учетной специальности и на конкретную должность в соответствии с воинским званием.

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