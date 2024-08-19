Укр

С какими болезнями позвоночника и костей не мобилизуют: список диагнозов

Автор
Каролина Терещенко Каролина Терещенко
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Автор
Мобилизация по новому
Мобилизация по новому. Фото Коллаж "Телеграфа"

Плоскостопие тоже может стать основанием для отсрочки

Новые правила мобилизации в Украине внесли существенные изменения в определение пригодности к военной службе. В частности, подробно прописаны заболевания, которые могут стать основанием для признания призывника непригодным.

Согласно приказу Министерства обороны Украины №402, военно-врачебная комиссия может признать призывника непригодным к военной службе при наличии некоторых заболеваний позвоночника. В перечень входят:

  • инфекционные артропатии (М00-М15) – болезнь Рейтера, пиогенные артриты, реактивные артропатии;
  • анкилозирующий спондилоартрит (М45);
  • воспалительные полиартропатии (М05-М15) — синдром Фелти, болезнь Стилла, ревматоидный бурсит, подагра, кристаллические артропатии, серопозитивный и сероотрицательный ревматоидный артрит, ревматоидный васкулит, псориатические и энтеропатические артропатии;
  • системные болезни соединительной ткани (М30-М36) — системный склероз, болезнь Бехчета, сухой синдром Шегрена, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, полиартериит узелковый и родственные состояния, некротизирующие васкулопатии, системная красная волчанка, дирматополимиоз;
  • болезни позвоночника (дорсопатии) и их последствия (М40-М54) – сколиоз, остеохондроз позвоночника, спондилолиз, спондилолистез, кифоз и лордоз, поражение межпозвонковых дисков, другие дорсопатии;
  • перелом позвоночника;
  • сдавление, отек, разрыв, сотрясение и кровоизлияние спинного мозга;
  • туберкулез прогрессирующего позвоночника;
  • активный туберкулез позвоночника, суставов, костей.

Также отсрочку могут получить люди с такими болезнями :

  • болезни мягких тканей (М60-М79) — поражение плеча, бурсопатии, энтезопатии, болезни и поражения мышц, синовиальной оболочки и сухожилий;
  • артрозы и другие поражения суставов (М15-М19, М22-М25) — гонартроз, коксартроз, полиартроз и другие артрозы, поражение надколенника, внутрисуставные поражения колена и других суставов;
  • фибробластические нарушения (М72);
  • дефекты и деформации пальцев стопы и кисти (S60-69, S90-99);
  • приобретенные деформации конечностей (Т11, Т13, Т92, Т93), а также приобретенное плоскостопие (М20-М21);
  • стеопатии и хондропатии (М80-М94) — болезнь Педжета, остеомаляция у взрослых, фиброзная дисплазия костей, остеомиелит, остеопороз костей с патологическим или без патологического перелома, замедление слома, другие остеохондропатии и поражение хряща.

Кроме этого, не мобилизуют гражданина с тяжелой формой плоскостопия или деформированными конечностями.

Отметим, если у вас обнаружены заболевания из списка, комиссия может признать вас непригодным к военной службе.

Ранее "Телеграф" писал, с какими расстройствами психики сейчас не мобилизуют. Люди с этими заболеваниями получат статус "непригодный к военной службе со снятием с военного учета".

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