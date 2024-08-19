Еще одна категория украинцев может получить бронь от мобилизации
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Чтобы забронировать работников, компании должны выполнить некоторые условия
В условиях полномасштабной войны обеспечение стабильной связи является одной из важнейших задач. Именно поэтому правительство Украины приняло решение, которое позволит интернет-провайдерам и мобильным операторам забронировать своих сотрудников.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. По его словам, благодаря работе аварийных бригад провайдеров и операторов, восстанавливающих сеть после обстрелов и других разрушений, граждане могут оставаться на связи.
"Обеспечить украинцев стабильной связью и интернетом во время войны — наш приоритет. Для этого нужны люди, которые будут питать генераторы, заменять аккумуляторы на станциях и оперативно восстанавливать связь после очередных российских обстрелов энергетической инфраструктуры", — отмечают в Минцифре.
Чтобы воспользоваться возможностью забронировать своих 100% сотрудников, компании должны соответствовать определенным критериям:
- иметь статус критически принципиального компании;
- выполнить требования НЦУ;
- иметь прибыль 200+ миллионов гривен в месяц.
- работники должны работать на полной занятости не менее 4 месяцев.
Ранее "Телеграф" писал, где нужно работать, чтобы получить бронь от мобилизации. Это касается работников предприятий, признанных критически важными для экономики.