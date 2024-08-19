Еще одна категория украинцев может получить бронь от мобилизации

Чтобы забронировать работников, компании должны выполнить некоторые условия

В условиях полномасштабной войны обеспечение стабильной связи является одной из важнейших задач. Именно поэтому правительство Украины приняло решение, которое позволит интернет-провайдерам и мобильным операторам забронировать своих сотрудников.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. По его словам, благодаря работе аварийных бригад провайдеров и операторов, восстанавливающих сеть после обстрелов и других разрушений, граждане могут оставаться на связи.

"Обеспечить украинцев стабильной связью и интернетом во время войны — наш приоритет. Для этого нужны люди, которые будут питать генераторы, заменять аккумуляторы на станциях и оперативно восстанавливать связь после очередных российских обстрелов энергетической инфраструктуры", — отмечают в Минцифре.

Чтобы воспользоваться возможностью забронировать своих 100% сотрудников, компании должны соответствовать определенным критериям:

иметь статус критически принципиального компании;

выполнить требования НЦУ;

иметь прибыль 200+ миллионов гривен в месяц.

работники должны работать на полной занятости не менее 4 месяцев.

Ранее "Телеграф" писал, где нужно работать, чтобы получить бронь от мобилизации. Это касается работников предприятий, признанных критически важными для экономики.