Мобилизация с 20-ти лет? Что говорят в Раде

В авангарде принятия решения должен быть Генштаб

В украинском инфопространстве снова появилась тема снижения мобилизационного возраста. Хедлайнером на этот раз выступил нардеп от фракции "Голос", член оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко, заявивший, что призывной возраст в Украине должен составлять от 20 лет до 50-ти.

Об "омоложении" мобилизации нардепы говорят уже не впервые. Действительно ли в головах народных избранников уже созрела такая инициатива? Этот вопрос исследовал "Телеграф".

Настроения в парламенте

Мобилизационное законодательство (особенно его изменения) нардепы всегда комментируют крайне осторожно.

– Очень много потом негативных последствий таких личных мнений, — говорит депутат от фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Федор Вениславский.

Соответственно, в тумане законотворчества трудно понять, планируют ли все-таки нардепы "омолаживать" мобилизацию.

С одной стороны…

– На комитете пока данный вопрос не рассматривается и не рассматривался, – уверяет "Слуга народа", член оборонного комитета Юрий Здебский.

– На сегодняшний день есть консолидированная позиция, что никакого снижения мобилизационного возраста не рассматривается. Дальше будем видеть, но сейчас решение ниже 25 лет мы не рассматриваем, – добавляет Вениславский.

– Нет таких законопроектов в Верховной Раде, — подтверждает "Телеграфу" оппозиция устами нардепа Алексея Гончаренко.

– Подобная инициатива скорее мнение отдельных коллег по парламенту и пока не обсуждается в комитете ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, — подводит итог член комитета, "Слуга народа" Игорь Копытин в комментарии "Телеграфу".

А с другой стороны…

– Такие предложения, когда-то… возможно, полгода назад, звучали со стороны военных. Если война будет продолжительной, на годы, то нам нужно будет как-то влиять на снижение возраста, — объясняет нардеп от "Слуги народа", член оборонного комитета Александр Федиенко.

– Это разговоры среди депутатов, идет прежде всего просто обмен мнениями, – говорит Здебский.

Зафиксируем: на комитете вопрос не рассматривали, но "обмен мнениями" есть.

Монобольшинство без монопозиции

И о чем же думают те, от кого зависит снижение мобилизационного возраста? Готовы ли парламентарии написать и проголосовать за такой законопроект?

В монобольшинстве, судя по всему, готовы точно не все.

– Это приведет к тому, что мы спровоцируем ситуацию, когда возрастная группа 20-25 лет будет каким-либо образом уезжать из страны и уже никогда не вернется. Мы "обнулим" Украину с точки зрения трудоспособного и креативного мужского населения. Даже сейчас родители увозят из страны детей до 18 лет. И уже те дети, которые там [за границей] станут юношами, никогда не вернутся в страну. До 25 лет должно быть свободное, в рамках действующего законодательства, конечно, передвижение граждан Украины. А не так, что всем запретили и все, – высказывает мнение "слуга" Федиенко.

А если уж монобольшинство не имеет монопозиции, то в оппозиции тем более не все в восторге от идеи снижения мобилизационного возраста.

– Я считаю это неправильным. Ближе к 18 годам это вообще дети, и это тот возраст, когда люди учатся, создают семьи, рожают детей. У нас катастрофическая демографическая ситуация в государстве. Для понимания: в 1990 году в Украине родился миллион детей, в прошлом году – 170 тысяч, а в этом году идет понижение даже этой цифры. Это ужасная катастрофа. Поэтому в таких условиях нам точно нужно сохранить генофонд Украины и я считаю, что снижать мобилизационный возраст оснований нет. Мы уже снизили до 25 лет, но дальше это делать, я считаю, не нужно.

Я понимаю, что нам нужно остановить и победить Россию, но сделать это количеством людей невозможно. Мы можем набрать дополнительно 200 тысяч человек, а они – 400 тысяч. Мы наберем полмиллиона, они – миллион. У них просто физически больше людей. Поэтому путь соперничать и воевать с ними количеством людей, это для Украины путь в пропасть и катастрофу, – отметил Гончаренко.

Но вместе с тем нардепы признают необходимость призыва более функциональных и молодых солдат.

– Мотивированные ребята с 20 лет – это большой плюс. Кроме того, они лучше разбираются в электронике, что важно для современной войны, – комментирует Здебский.

Но нажимать зеленую кнопку за подобную инициативу пока все равно не готовы.

– Это сложный вопрос. Без изучения общественного мнения этот вопрос не следует выносить на законодательный уровень. Хотя при этом есть понимание, что пока идет война – нам нужно будет пополнять мобилизационные резервы и ресурсы. Но каким образом: за счет уменьшения возраста или как-то еще… пока не готов ответить, – добавляет Федиенко.

Так что соломоновое решение остается за Генштабом ВСУ.

– Есть Генеральный штаб. Многие молодые ребята (им по 20 лет) уже воюют. Генштаб с ними общается, с ними работает и готовит. И Генштаб будет принимать решение. Они будут его вносить. Не депутат, не понимающий как воевать, как и что делать. Сейчас у нас "соло" – в Минобороны, а именно в Генштабе. Они должны сказать, привести доводы. И тогда мы уже примем соответствующее решение, – подчеркнул Юрий Здебский.

Однако, по словам нардепа, Генштаб пока не выходил на комитет с такими предложениями, поэтому снижение мобилизационного возраста до 20 лет временно отменяется.