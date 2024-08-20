В зарплату не уложитесь: сколько стоит собрать ребенка в школу в 2024 году

Все зависит от возраста ребенка

Уже через считанные дни наступит 1 сентября, а это значит, что родители уже собирают своих детишек в школу. Эта задача становится ежегодно все сложнее из-за роста цен на товары.

"Телеграф" решил выяснить, сколько потратят родители, собирая ребенка в школу в 2024 году.

Что понадобится школьнику

То, что первым приходит в голову, — это школьный и спортивный гардеробы. Для учащихся младших классов это обойдется от 4 до 6 тысяч гривен, а родителям детей старшеклассников придется потратить от 8 до 13 тысяч гривен.

Канцелярия, которая включает в себя пенал, набор ручек, карандаши, пластилин, альбом для рисования, дневник, тетради, цветную бумагу и картон, фломастеры, гуашь, родителям учеников младших классов это обойдется в 1500 — 3000 тысяч гривен. Поскольку старшеклассникам нужно меньше канцелярии, их родители отдадут до 1000 гривен.

Цена рюкзака варьируется от 800 до 3000 гривен. Всё зависит от бренда на функциональности. Ортопедические рюкзаки стоят подороже.

Гаджет и электроника

Для дистанционного обучения или выполнения домашних заданий все больше школьников нуждаются в гаджетах. Стоимость планшета стартует от 4000 гривен, а ноутбука – от 7000 гривен. Этот пункт становится все более актуальным, особенно для старшеклассников.

Подытоживая, базовые затраты на подготовку к школе в 2024 году могут выглядеть так:

Одежда и обувь: 6 000 – 13 000 гривен

Школьные принадлежности: 1 500 – 4 000 гривен

Гаджеты и электроника (при необходимости): 4 000 – 10 000 гривен

Таким образом, средние расходы на собрание ребенка в школу в 2024 году составляют от 7500 до 16000 гривен для семьи без покупки дополнительных гаджетов и до 26000 гривен, если учитывать приобретение ноутбука или планшета.

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