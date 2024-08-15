Когда в Киеве прозвучит первый звонок: в КГГА дали четкий ответ

Школам рекомендовано организовать образовательный процесс максимально в очном формате

Новый учебный год в столице в этом году стартует в понедельник, 2 сентября. Учитывая ситуацию с безопасностью и дополнительное обустройство укрытий, столичным школам рекомендуют организовать образовательный процесс максимально в очном формате.

В этом учебном году для учеников первых классов предусмотрены дополнительные недельные каникулы. Об этом рассказал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

В учебном году 2024-2025 годов столичным школам рекомендуется организовать образовательный процесс максимально в очном формате. Учебный год в Киеве начнется 2 сентября 2024 года.

Городские власти предлагают учебным заведениям провести первый семестр со 2 сентября по 21 декабря 2024 года, а второй — с 13 января по 30 мая 2025 года.

Осенние каникулы продлятся с 28 октября по 2 ноября 2024 года. Зимние каникулы запланированы с 23 декабря 2024 года до 11 января 2025 года. А весенние каникулы пройдут с 24 по 29 марта 2025 года.

Кроме этого, для учеников первых классов предусмотрены дополнительные недельные каникулы — с 17 по 22 февраля 2025 года.

"За последние два года вместимость укрытий в учреждениях общего образования столицы увеличилась на 67 тысяч мест. Учитывая ситуацию с безопасностью и дополнительное обустройство укрытий, столичным школам рекомендуют организовать образовательный процесс максимально в очном формате. Это будет способствовать социализации учащихся и преодолению образовательных потерь и разрывов", — отметил Валентин Мондриевский.

Учитывая ситуацию с безопасностью в столице и другие факторы, которые могут влиять на организацию образовательного процесса, возможна корректировка структуры 2024/2025 учебного года.

Напомним, что первый заместитель министра образования и науки Украины Евгений Кудрявец рассказал "Телеграфу" о переводе школ на офлайн обучение в материале: "Кто будет закрывать школы и что делать с укрытиями: в МОН ответили на часто задаваемые вопросы о "Школе оффлайн"".

Ранее "Телеграф" также рассказывал о том, что с началом нового учебного года в украинских школах появится новый предмет — "Уроки счастья" по социально-эмоциональному обучению Well-Being. Курс будет внедрен уже с сентября 2024 года. К тому времени его содержание должно адаптироваться к особенностям украинских детей и их потребностей.