Не в сентябре: в каких областях Украины первый звонок прозвучит раньше

Весенних и осенних каникул у детей не будет, зато будут продлены зимние

Новый учебный год в 2024 начнется в некоторых украинских школах не как обычно 1 сентября, а раньше — в августе. Пока такое решение приняли только в ряде городов.

Традиционно первый звонок в сентябре прозвучит в Киеве, Одессе, Запорожье, Ивано-Франковске, Виннице, Житомире, Ровно, Луцке и Черкассах. Такая информация была озвучена в городских Департаментах образования, а также местными властями.

Черновицкая область стала первой, которая приняла решение о смещении первого звонка на последний месяц лета. Там учебный год начнется 19 августа. Первый семестр продлится до 29 ноября, второй — с 3 февраля по 6 июня. Также стоит отметить, что весенних и осенних каникул у детей не будет, зато будут продлены зимние.

Львовская область также приняла решение начать новый учебный год с 19 августа. Об этом сообщил мэр Андрей Садовой.

"Чтобы гарантировать полноценный школьный учебный год, мы начнем его раньше — 19 августа. Такое решение сегодня принял Штаб подготовки города к зиме", — отметил он.

Еще в конце мая текущего года Министерство образования издало ряд рекомендаций по организации учебного года 2024/2025. В их числе:

начать 2024/2025 учебный год первой половины августа 2024 года. Это касается образовательных программ всех уровней и всех соискателей, кроме студентов первых курсов.

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Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько в 2024 году стоит собрать ребенка в школу. Стоимость рассчитана на основной список вещей, которые необходимы школьнику.