Скоро уже не Герои: Рада проголосовала за лишение госнаград всех, кто принял сторону России

В первом чтении законопроект поддержал 341 народный депутат

Верховная Рада приняла за основу законопроект №11410 о лишении государственных наград предателей Украины. Так, в Уголовный кодекс при принятии закона во втором чтении будет внесено новое дополнительное наказание – лишение государственных наград за совершение определенных преступлений.

Об этом во вторник, 20 августа, сообщает в своем Telegram-канале нардеп Ярослав Железняк. По его словам, "за" проголосовал 341 депутат, а "против" — ни одного. При этом 16 не голосовали.

"Для этого предусматривается новое дополнительное наказание в Уголовном Кодексе — лишение государственных наград, и определяются преступления, за которые это может иметь место", — отметил Железняк.

Он также добавил, что В УПК определяется, что суд во время приговора должен определить есть ли основания лишать личность государственных наград. Вводится также санкция в виде лишения госнаград по решению СНБО.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что по сей день большое количество предателей Украины, которые перешли на сторону российских оккупантов или еще до начала войны работали в интересах России, до сих пор имеют государственные награды. В их числе: Александр Ефремов, Ренат Кузьмин, Виктор Медведчук и другие. Пока всех заработанных во время работы в Украине орденов и медалей их не лишили.