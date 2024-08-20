Скоро вже не Герої: Рада проголосувала за позбавлення держнагород усіх, хто став на бік Росії

У першому читанні законопроєкт підтримав 341 народний депутат

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №11410 про позбавлення державних нагород зрадників України. Так, до Кримінального кодексу буде внесено нове додаткове покарання – позбавлення державних нагород за скоєння певних злочинів.

Про це у вівторок, 20 серпня, повідомляє у своєму Telegram-каналі нардеп Ярослав Железняк. За його словами, за проголосував 341 депутат, а проти — жодного. При цьому 16 не голосували.

"Для цього передбачається нове додаткове покарання у Кримінальному Кодексі — позбавлення державних нагород, і визначаються злочини, за які це може трапитися", — зазначив Железняк.

Він також додав, що У КПК визначається, що суд під час вироку має визначити, чи є підстави позбавляти особу державних нагород. Запроваджується також санкція у вигляді позбавлення держнагород за рішенням РНБО.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що до цього дня велика кількість зрадників України, які перейшли на бік російських окупантів або ще до початку війни працювали на користь Росії, досі мають державні нагороди. Серед них: Олександр Єфремов, Ренат Кузьмін, Віктор Медведчук та інші. Поки що всіх зароблених під час роботи в Україні орденів та медалей їх не позбавили.