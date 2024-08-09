Разыгрывал из себя борца, но закончил истошными воплями: в Москве задержали предателя Украины (видео)

Забавно, но он сам вызвал наряд полиции, который его же и задержал

В Москве полиция задержала предателя Украины, политолога и блогера Александра Семченко из Донецка, который поддерживает Россию. Он разыгрывал из себя борца за справедливость, но в итоге сам угодил в полицейский участок.

Видео задержания коллаборанта были опубликованы в его Telegram-канале вечером 8 августа. Семченко жалуется, что на него наставляли автомат. Сначала он пытается демонстрировать самообладание, но все заканчивается его истошными воплями "не стреляй, не стреляй".

Соратник Семченко по запрещенной в Украине партии "Держава" Дмитрий Василец (он тоже живет в Москве) рассказал свою версию событий. Забавно, что Семченко сам же вызвал наряд полиции, который его и задержал.

"Наш соратник Александр Семченко в Москве по просьбе подписчика решил воочию убедится в том, как местная полиция не реагирует на жалобы предпринимателя, с которого вымогают деньги. Александр лично решил вызвать полицию и заявить о преступлении публично, если не публично реакции нет, помогая человеку. Приехавшие сотрудники вместо того, чтоб начать расследование, задержали Александра, своими действиями покрывая вымогателей. Сейчас разбираемся в ситуации, но это явный беспредел", — написал он в Telegram-канале Семченко.

Кто такой Семченко

Александр Семченко — пророссийский деятель, позиционирующий себя как "политолог" и "украинский блогер", на его YouTube-канале почти миллион подписчиков. Ранее работал в налоговой службе Донецкой области. Внесен в базу сайта "Миротворец" как руководитель контролируемых Россией террористов на Донбассе и антиукраинский пропагандист. Он – доктор политических наук и один из самых известных пророссийских блогеров в Украине.

Семченко — штатный гость российских ток-шоу. В своих видео дискредитирует Украину, распространяет фейковые карты завоеваний, иронизирует о защите "территориальной целостности политиков", издевается над украинскими военными-геями. Семченко утверждает, что украинская армия использует граждан как живой щит и наносит инфраструктуре больше вреда, чем россияне. Он призывает украинцев не брать в руки оружие против "придуманного" врага и называет реальным врагом украинскую власть.

Как сообщал "Телеграф", в июне в Москве убили коллаборанта Дениса Беспроскурного, который весной 2014 года был назначен "начальником милиции Краматорска". Беспроскурного зарезал катаной бывший муж сожительницы.