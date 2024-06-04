Суд над известным украинским военным-предателем: показали обыски у отца его российского куратора (фото)

В ходе обыска в доме были изъяты некоторые фотографии из семейного альбома и свидетельство о рождении

В ходе суда по делу украинского воина и предателя Эдуарда Шевченко, которого СБУ задержала в 2023 году, показали обыски в доме у отца его куратора, офицера Главного управления Генерального штаба ВС РФ Сергея Колесникова. Их провели в июле прошлого года в городе Краматорск в Донецкой области с целью поиска материалов, свидетельствующих о причастности его сына к спецслужбам РФ.

Сергей Колесников долгое время проживал в РФ и проходил обучение в одном из военно-морских заведений в Санкт-Петербурге. Сейчас его место жительства аннексированный Крым. Об этом сообщает "НикВести".

Во время обысков правоохранители сказали, что несмотря на то, что Колесников не проживал в Украине, связь с родственниками он поддерживает. Однако его отец это отрицал. Его также спросили, что ему известно о службе его сына и его связи с российской армией.

"Ничего, за исключением того, что было до 2014 года. Он окончил училище в Питере, был на Северном флоте, был в Чечне в конце 90-х, после этого он был в Севастополе словно охранял там какого-нибудь генерала, но он лгал, я не верил в это. Потом жил в Иркутске, какие-то торговые отношения с Китаем, он занимался лесом. И вернулся в Санкт-Петербург", — сказал отец.

Он также добавил, что сын никогда не говорил ничего о своем отношении к разведывательным органам РФ.

В ходе обыска в доме были изъяты некоторые фотографии из семейного альбома Колесникова и его свидетельство о рождении. Судья передала их для ознакомления стороне защиты и подсудимому Эдуарду Шевченко.

Адвокат в свою очередь ответил, что не видит в протоколе обыска надлежащих доказательств, что речь идет о том самом Колесникове, который фигурирует в деле и выходил на связь с Шевченко.

"Что мы видим из протокола? Отец путается с датами рождения сына (мужчина не мог вспомнить год рождения, — прим.), не верит ему. Дословно: "Он врет, занимался лесом, охранял какого-нибудь генерала, я вообще не знаю о его деятельности". Даже тот номер телефона, который фигурирует, по нему он не общался. Изъяты эти доказательства, это свидетельство я не знаю, куда его можно прилепить, потому что это бумажка, а не свидетельство. Там нет печати, это не документ. Насколько это доказательство вины Шевченко, я не знаю", — сказал адвокат.

Краматорск, июль 2023 года, фото: «НикВести»

Стоит уточнить, что Сергей Колесников являлся офицером Главного управления Генерального штаба ВС РФ. С ним обвиняемый экс-командир 73-го морского центра Сил специальных операций и должностное лицо Очаковского горсовета Эдуард Шевченко познакомился в социальных сетях. Последний не знал о деятельности своего нового товарища. Следствие связывает Колесников с вербовкой мэра Очакова, но Шевченко отрицает и называет их общение просто перепиской.

Обыски в доме отца Сергея Колесникова в Краматорске, фото: «НикВести»

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Эдуард Шевченко родился на Камчатке в РФ. В 2000 году он окончил Черноморское высшее военно-морское училище им. Нахимова в Севастополе. После этого он стал служить в морской пехоте Украины. В 2014 году занимал должность командира отряда 73-го морского центра специальных операций. Также с 2014 года Шевченко был в зоне боевых действий. Весной 2016 года стал начальником 73-го морского центра специальных операций. Он прошел бои за Лисичанск, Славянск, Дебальцево и Краматорск. Имеет большое количество наград, орденов.

В 2023 году стало известно, что российская военная разведка дала ему задачу склонить к сотрудничеству с захватчиками руководство городских властей. За это мэру города предлагали "выбрать должность" в случае, если южный регион будет все же захвачен россиянами. Но тот в свою очередь отказался и сообщил об этих планах СБУ.