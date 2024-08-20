Украина запросила у НАТО десятки единиц не военной техники: для чего она нам нужна

Эта техника нужна для поддержки спасателей, которые ежедневно преодолевают последствия российских атак на гражданскую инфраструктуру

Украина запросила у НАТО тяжелую инженерную и санитарную технику, в том числе пожарные машины и эскаваторы. Речь идет о десятках единиц различной техники.

Об этом сообщил Евроатлантический координационный центр реагирования на катастрофы. Отмечается, что эта техника необходима для поддержки спасателей, которые ежедневно преодолевают последствия российских атак на гражданскую инфраструктуру.

Государственной службе по чрезвычайным ситуациям нужно: 50 пожарных автовышек с лестницей с высотой подъема более 35 м и 17 автовышек с лестницей высотой более 30 м.

"Пожарные лестницы и пожарные автовышки имеют решающее значение для быстрого реагирования на пожары в высотных зданиях, где скорость имеет решающее значение для спасения жизней. Кроме того, они незаменимы для ликвидации последствий обрушений зданий и расчистки завалов, где они позволяют быстро получить доступ к пострадавшим и расчистить путь для дальнейших спасательных операций", — говорится в сообщении.

Также Украина просит передать десятки экскаваторов, 30 тягачей с тралами для перевозки грузов весом до 100 тонн и 25 бронированных санитарных машин.

"Экскаваторы типа SenneBogen незаменимы для ликвидации последствий обстрелов гражданских зданий и жилых районов. Они позволяют быстро и эффективно расчищать завалы, обеспечивая доступ к пострадавшим и снижая риски для спасателей", — отметили в Центре.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем вооружены части, захватившие плацдарм в Курской области. В сети уже появились кадры, на которых видны сразу несколько единиц техники белым треугольником на борту. Этот тактический знак опознания своих имеют подразделения, атаковавшие Курскую область.