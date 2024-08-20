Обещанного придется еще подождать: Украина не получит вовремя ПВО от стран НАТО — Bloomberg

Украина может не иметь всех возможностей для отражения российского воздушного террора

Некоторые страны НАТО, которые обязались помочь Украине с усилением ПВО, не успевают выполнить свои обещания. В частности это касается отправки пяти дополнительных систем противовоздушной обороны большой дальности.

Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на свои неназванные источники. Там не стали говорить, какие именно страны не успевают передать необходимое оборудование.

Отмечается, что эти системы могут не прибыть в Украину до осени, когда россияне могут возобновить свою практику массированных ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры.

Издание напомнил, что во время июльского саммита НАТО Украине пообещали по одной системе Patriot от США, Германии и Румынии и еще одну соберут несколько стран. Также Италия пообещала систему SAMP-T.

Источники издания говорят, что поддержка Украины среди союзников остается неравномерной, а некоторые союзники отстают от графиков предоставления военной техники, что влияет на оснащение украинских резервов и обороноспособность страны в целом.

Как сообщалось ранее, Украина 20 августа запросила у НАТО тяжелую инженерную и санитарную технику, в том числе пожарные машины и экскаваторы. Речь идет о десятках единиц различной техники.