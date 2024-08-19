"Есть решение": президент Чехии предположил, при каком условии Украину могут принять в НАТО

Этот вариант возможен, когда Украина и Россия начнут переговоры

Украину могли бы принять в НАТО даже в том случае, если часть ее территорий по-прежнему будет находиться под российской оккупацией. Если в свое время было найдено решение для Западной Германии, то его можно найти и для Украины.

Об этом сказал президент Чехии Петр Павел в интервью Novinky. Он напомнил, что Западную Германию приняли в НАТО в 1955 году, несмотря на то, что часть страны была оккупирована Советским Союзом.

"Я не думаю, что полное восстановление контроля над всей территорией является обязательным условием. Если будет демаркация, даже какой-то административной границы, то мы можем принять ее как временную и принять Украину на той территории, которую она будет контролировать на тот момент, в НАТО… Поэтому я думаю, что есть решение и технически, и юридически, чтобы разрешить Украине вступить в НАТО, не вступая в конфликт с Российской Федерацией", – сказал он.

Павел предположил, что этот вариант возможен после того, как Украина и Россия пойдут на переговоры по завершению войны. Соединенные Штаты, Евросоюз и Китай могут внести весомый вклад, ускорив этот процесс.

"Если будут какие-то мирные переговоры, то, скорее всего, речь будет идти о том, что Россия оккупировала часть украинской территории на длительное время. С точки зрения демократических стран, претендующих на уважение международного права и Устава ООН, мы должны уважать договоренности между воюющими сторонами, но не примем изменение международных границ на основе агрессии", – отметил президент Чехии.

Как сообщалось ранее, генсек организации Йенс Столтенберг назвал пять элементов "моста в НАТО" для Украины. При этом он добавил, что пока в Украине идет война, о вступлении в Альянс речь не идет.

В Венгрии считают, что членство Украины в НАТО якобы невозможно, поскольку существует риск прямого конфликта с российскими оккупантами. Неудивительно, что очередное антиукраинское заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.