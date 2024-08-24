Важнейший документ страны в школьной тетради. ТОП-5 фактов о Дне Независимости Украины

Собрали неизвестные факты о независимости, которые вас удивят

В эту субботу, 24 августа, Украина отмечает День Независимости. Традиция чествовать государство именно в этот день длится уже 31 год, хотя изначально дата празднования была совсем другой. К примеру, знаете ли вы, что первую годовщину независимости праздновали 16 июля? Да еще и перед памятником Ленину…

А то, что самый важный документ — Акт провозглашения Независимости — был написан ручкой в обычной школьной тетради за полтора часа? "Телеграф" собрал пять интересных малоизвестных фактов о независимости, которые вас точно удивят.

Июльский День Независимости

Впервые День Независимости Украины отметили 16 июля 1991 еще фактически в составе СССР. Украинцы устроили многотысячный марш по Крещатику с сине-желтыми флагами.

А вот с локацией в первый День Независимости не повезло и пришлось праздновать под памятником Ленину.

Дату празднования независимости первоначально избрали по дню принятия Декларации о государственном суверенитете 1990 года. Этот документ провозглашал право Украины на установление прямых отношений с другими странами, заключение соглашений, а также на обмен дипломатическими, консульскими и торговыми представительствами.

Но с 1992 года украинцы День Независимости начали праздновать привычного нам 24 августа.

В тот же день Верховная Рада приняла постановление "О Дне провозглашения независимости Украины", где говорилось:

"Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики постановляет: считать день 16 июля Днем провозглашения независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный общенародный праздник Украины".

Черновик Акта независимости в школьной тетради

Черновик Акта о провозглашении независимости написали нардепы-руховцы Леонтий Сандуляк (1937-2023) и Левко Лукьяненко (1928-2018) в обычной школьной тетради всего за полтора часа утром 23 августа 1991 года.

Фото: Национальный музей истории Украины

Лукьяненко хотел назвать документ "универсалом". Эту версию отвергли, чтобы не раздражать 239 коммунистов в парламенте. Выбор слова "акт" вместо "закон" был сознательным, поскольку "закон" звучало слишком обыденно.

Лукьяненко также хотел провозгласить восстановление государственности, а именно Украинской Народной Республики (УНР). В конечной версии провозгласили именно независимость Украинского Государства.

За первое предложение тоже спорили. Дмитрий Павлычко добавил окончательную формулировку: "Исходя из смертельной опасности, которая нависла была над Украиной в связи с государственным переворотом в СССР 19 августа 1991 года". Эта версия отмечала, что принятие документа происходило в условиях угрозы полной потери суверенитета вследствие попытки государственного переворота в СССР.

У Лукьяненко и Сандуляка было: "Выражая волю народа Украины к жизни в независимом государстве…".

Россия посягнула на территории уже через сутки

Что мы знаем из школьных учебников истории, это то, что первыми независимость Украины признали Польша и Канада. Факт, который обычно не тиражируют также громко, это то, что Россия также была в чем-то первой. В частности, Москва первым выдвинула территориальные претензии Киеву.

Это произошло только через сутки после провозглашения независимости — 26 августа 1991 года. Возможно, это случилось бы и быстрее, но 24 августа было субботой, а 26 августа – понедельником, то есть первым рабочим днем после этого.

Тогдашний спикер президента России Павел Вощанов распространил от его имени заявление о намерении РФ пересмотреть границы. Мол, " существует проблема границ, неурегулированность которой возможна и допустима только при наличии закрепленных соответствующим договором союзнических отношений". Упоминались Донбасс и Крым с русскоговорящим населением.

Как военный парад стал атрибутом праздника

Одним из атрибутов празднования Дня Независимости стали военные парады. Первый состоялся в 1994 году при каденции второго президента Леонида Кучмы. На третью годовщину независимости в нем пешим маршем приняли участие украинские военные, а военную технику к параду не привлекли.

В 1998 впервые использовали легкую технику. Также впервые военные – участники мероприятия – получили памятные нагрудные знаки. До конца второй каденции Кучмы парады с разным размахом проводили каждый год.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину на столичном Крещатике устраивают выставку подбитой или уничтоженной российской техники.

Что пели украинцы до появления гимна

После провозглашения независимости, на официальных мероприятиях, собраниях и празднованиях какое-то время исполняли песню-молитву "Боже великий, единственный…", ныне имеющий неофициальный статус духовного гимна Украины.

В январе 1992 года прокоммунистический Верховный Совет УССР 12-го созыва/Верховная Рада Украины 1-го созыва утвердила официальную мелодию песни "Еще не умерла Украина и слава и воля" (музыка о. Михаила Вербицкого). И только в марте 2003-го законом "О Государственном гимне Украины" независимая Верховная Рада 4-го созыва утвердила официальный текст (слова Павла Чубинского).

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