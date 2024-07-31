Ваши предки боролись за независимость страны, если ваша фамилия звучит так: найдите свою в списке

Таких фамилий в Украине несколько

Каждая фамилия несет в себе определенный смысл. Наши предки получали их не просто так. Их давали по социальному статусу, месту жительства, внешности, роду занятий или же в случае, если человек любил модно одеваться.

Соответствующие фамилии давали и украинцам, которые боролись против национального покорения другими странами. Именно о них рассказывает львовский языковед Юлиан Редько в книге "Современные украинские фамилии".

Повстанцы против панского угнетения назывались на Киевщине и Брацлавщине гайдамаками, на Подолье — дейнеками, или левенцями. В Карпатах они были известны под названием опришки.

Название "Гайдамаки" стали основой для нескольких вариантов фамилий:

Гайдамака;

Гайдамаха;

Гайдамачук.

Дейнеки стали основой для нескольких фамилий — Дейнека и Дейнега. Также существуют фамилии Левенец и Опришко. А вот в целом от руководителей народного движения образовалась фамилия Вожако.

Ранее мы рассказывали, какие фамилии носят те, чьи предки были представителями интеллигенции – медиками, педагогами и представителями искусства. Также "Телеграф" писал, какие фамилии раньше присваивали тем, кто много времени проводил на кухне и постоянно экспериментировал с разной едой и вкусами.