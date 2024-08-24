"Будет сложнее предыдущей": министр предупредил украинцев о проблемах зимой

Подготовка к зиме идет

Предстоящая зима для Украины будет более сложной чем предыдущая. Однако правительство готовится к ней и знает, как страна будет ее проходить.

Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко в эфире единого марафона новостей. По его словам, главным фактором, оказывающим воздействие на энергосистему являются российские обстрелы.

"Нужно готовиться к сложной зиме. К сожалению, она действительно будет сложнее предыдущей. Однако мы должны пытаться иметь возможность автономного обеспечения", — сказал он.

При этом Галущенко добавил, что у Украины есть планы по восстановлению и созданию дополнительной генерации, поэтому у правительства есть видение того, как страна будет проходить зиму. Он также отметил, что подготовиться к ней успеют.

Следующим шагом для Украины будет создание разделенной энергосистемы, которая будет более сложной целью для российских атак. Она позволит обеспечить доступ к электричеству в определенной области даже в случае полного разделения системы и не позволит допустить отключения критической инфраструктуры.

Как сообщалось ранее, глава ГУР Кирилл Буданов ранее говорил, что России не удастся уничтожить украинскую энергосистему. По его словам, это сделать почти нереально.