"Буде складнішою за попередню": міністр попередив українців про проблеми взимку

Підготовка до зими триває

Майбутня зима для України буде складнішою за попередню. Проте уряд готується до неї та знає, як країна її проходитиме.

Про це розповів Міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі єдиного марафону новин. За його словами, головним фактором, що впливає на енергосистему, є російські обстріли.

"Потрібно готуватися до складної зими. На жаль, вона дійсно буде складнішою за попередню. Однак ми повинні намагатися мати можливість автономного забезпечення", — сказав він.

При цьому Галущенко додав, що Україна має плани щодо відновлення та створення додаткової генерації, тому уряд має бачення того, як країна проходитиме зиму. Він також зазначив, що підготуватися до неї встигнуть.

Наступним кроком для України буде створення розділеної енергосистеми, яка буде складнішою ціллю для російських атак. Вона дозволить забезпечити доступ до електрики у певній області навіть у разі повного поділу системи та не дозволить допустити відключення критичної інфраструктури.

Як повідомлялося раніше, глава ГУР Кирило Буданов раніше говорив, що Росії не вдасться знищити українську енергосистему. З його слів, це зробити майже нереально.