Школьники и студенты должны сидеть дома, чтобы спасти энергетику? О чем свидетельствуют интересные цифры (графика)

Каникулы, темные классы и выключенные компьютеры вряд ли повлияют на общую картину с энергопотреблением

Уже скоро 1 сентября и начало нового учебного года. Поэтому некоторые эксперты по вопросам энергетики бьют тревогу. Мол, во время летних каникул энергосистема не испытывает привычных пиков потребления электроэнергии, однако с началом обучения в школах и вузах все изменится. Причина проста: учебные заведения потребляют значительное количество электроэнергии, что создаст дополнительную нагрузку на энергосистему.

"Телеграф" посчитал, соответствуют ли такие заявления действительности и есть ли причина для этого волноваться. Мы обратились в Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА), и полученные данные оказались достаточно интересными.

Что говорят официальные цифры?

Оказалось, что утверждение экспертов имеет под собой основание. В большинстве районов Киева наблюдается значительное снижение потребления электроэнергии во время каникул.

Особенно показателен пример Соломенского района, где месячное потребление электроэнергии средней школой во время каникул по сравнению с учебным периодом снижается почти в шесть раз (1656 кВт против 9960 кВт). Школы отмечают, что такая разница в потреблении электроэнергии обусловлена отсутствием необходимости в освещении классов, работе компьютерной техники и другого оборудования, интенсивно используемого в учебное время.

Не менее поразительные результаты демонстрирует и Подольский район. Здесь энергопотребление в период каникул упало больше, чем в три раза (7295 кВт против 2287 кВт).

Похожая динамика в Голосеевском районе (6000 кВт против 2000 кВт).

Средние показатели потребления электроэнергии в учебных заведениях столицы за 2024 год

Приблизительно такие же показатели и в учебных заведениях районов Львова.

Фото среднее месячное потребление електроенергии в заведениях общего среднего образования львовской городской териториальной общины во время летних каникул

Во Львовской области энергоэффективность образовательных учреждений находится на достаточно высоком уровне. По словам представителей Департамента развития Управления образования Львовского городского совета, в ряде школ используют возобновляемые источники энергии, в частности, солнечные электростанции и коллекторы.

Кардинально иной ситуация остается в учебных заведениях прифронтовой Харьковской области. В Безлюдовском поселковом совете, например, потребление электроэнергии рекордно низкое — всего 300 кВт в месяц.

Ответ на запрос "Телеграфа"

Еще хуже ситуация в Циркуновской сельской территориальной общине, где зарегистрировано два заведения общего среднего образования. И оба потерпели значительные разрушения из-за российских обстрелов. Здания повреждены на 80%, материально-техническая база уничтожена или похищена оккупационными войсками. Линии электропитания и энергооборудования имеют настолько серьезные повреждения, что не подлежат восстановлению.

Как следствие, электроснабжение в этих заведениях отсутствует. Из-за опасности и разрушения инфраструктуры дети в Харьковском районе не посещают школы, а обучение проходит исключительно дистанционно. Это и приводит к дает низкие показатели энергопотребления в образовательных учреждениях региона, что, однако, является следствием не энергоэффективности, а трагических обстоятельств войны.

Почему официальные цифры почти ничто

Чтобы лучше понять ситуацию с энергопотреблением в учебных заведениях, мы обратились к эксперту по вопросам энергетики Геннадию Рябцеву.

— На самом деле увеличение энергопотребления из-за возвращения школьников в школы и студентов в высшие учебные заведения не столь велико, чтобы можно было говорить о каком-либо существенном влиянии на энергопотребление всего города, — отмечает Геннадий Рябцев.

Эксперт объясняет, что хотя данные КГГА показывают значительное снижение потребления электроэнергии в школах во время каникул, это не означает столь же существенного снижения для всего города.

— У нас всего 580 образовательных зданий в Киеве. А вот жилых около 35 тысяч. При этом дети и студенты обычно работают в освещенных комнатах. Там не нужно большого количества электричества. Другое дело, что будет расти энергопотребление тепловой генерации, потому что большие помещения нужно отапливать в осенне-зимний период. Вот тогда рост очень существенный, – говорит он.

Геннадий Рябцев также обращает внимание на проблему теплоизоляции классов и аудиторий. Ведь далеко не все учебные заведения располагают помещениями, теплоизолированными должным образом. Поэтому государственные администрации, в том числе и КГГА, зимой иногда увеличивают продолжительность каникул, чтобы экономить именно тепловую энергию. Вероятно, так будет и в этом учебном году.

На потребление влияет много факторов

Следует отметить, что на потребление электроэнергии в школах влияют не только каникулы.

Действительно, когда уроки проводятся дистанционно, школы потребляют меньше электроэнергии, поскольку большинство помещений не используется. Однако следует учитывать, что при этом растет энергопотребление в домохозяйствах, где учащиеся учатся онлайн.

Как говорил в интервью "Телеграфу" первый заместитель министра образования и науки Евгений Кудрявец, именно поэтому подобные заявления о большом энергопотреблении школ манипулятивны.

А еще значительную роль в энергопотреблении школ играют температурные показатели. Традиционно в холодные периоды года увеличивается использование электрических обогревателей, особенно если система центрального отопления работает недостаточно эффективно. Напротив, в жаркие дни может возрастать использование вентиляторов или кондиционеров.

Плановые отключения света, иногда применяемые для балансировки энергосистемы, также влияют на показатели потребления электроэнергии в школах.

Школы включили режим экономии

Городские администрации Киева, Львова и Харькова говорят, что не сидят сложа руки. В разных районах внедряются мероприятия по повышению энергоэффективности школьных зданий.

В частности устанавливают генераторы и заменяют старые окна на энергосберегающие. Современные стеклопакеты обеспечат значительно лучшую теплоизоляцию, что позволит сохранять тепло зимой и прохладой летом. В этом году это снизит затраты на отопление и кондиционирование, а также создаст более комфортный микроклимат в классных комнатах.

Также сейчас утепляют фасады и кровли. Новые теплоизоляционные материалы позволят существенно снизить теплопотери через стены и крышу, что особенно актуально для старых зданий. А еще учеников и учителей учат экономить старыми проверенными способами. Например, выключать свет в пустых помещениях, рационально использовать электроприборы и т.д.

Геннадий Рябцев положительно оценивает потенциал всех этих мер повышения по энергоэффективности.

— Замена окон на энергосберегающие, укрепление фасадов и кровель — это как раз связано с экономией тепловой энергии, не электрической, а именно тепловой энергии. Поскольку большинство школ подключены к системе централизованного отопления. И да, это нужно, это имеет смысл, — заключает эксперт по энергетике.