Школьники и студенты должны сидеть дома, чтобы спасти энергетику? О чем свидетельствуют интересные цифры (графика)
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Каникулы, темные классы и выключенные компьютеры вряд ли повлияют на общую картину с энергопотреблением
Уже скоро 1 сентября и начало нового учебного года. Поэтому некоторые эксперты по вопросам энергетики бьют тревогу. Мол, во время летних каникул энергосистема не испытывает привычных пиков потребления электроэнергии, однако с началом обучения в школах и вузах все изменится. Причина проста: учебные заведения потребляют значительное количество электроэнергии, что создаст дополнительную нагрузку на энергосистему.
"Телеграф" посчитал, соответствуют ли такие заявления действительности и есть ли причина для этого волноваться. Мы обратились в Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА), и полученные данные оказались достаточно интересными.
Что говорят официальные цифры?
Оказалось, что утверждение экспертов имеет под собой основание. В большинстве районов Киева наблюдается значительное снижение потребления электроэнергии во время каникул.
Особенно показателен пример Соломенского района, где месячное потребление электроэнергии средней школой во время каникул по сравнению с учебным периодом снижается почти в шесть раз (1656 кВт против 9960 кВт). Школы отмечают, что такая разница в потреблении электроэнергии обусловлена отсутствием необходимости в освещении классов, работе компьютерной техники и другого оборудования, интенсивно используемого в учебное время.
Не менее поразительные результаты демонстрирует и Подольский район. Здесь энергопотребление в период каникул упало больше, чем в три раза (7295 кВт против 2287 кВт).
Похожая динамика в Голосеевском районе (6000 кВт против 2000 кВт).
Приблизительно такие же показатели и в учебных заведениях районов Львова.
Во Львовской области энергоэффективность образовательных учреждений находится на достаточно высоком уровне. По словам представителей Департамента развития Управления образования Львовского городского совета, в ряде школ используют возобновляемые источники энергии, в частности, солнечные электростанции и коллекторы.
Кардинально иной ситуация остается в учебных заведениях прифронтовой Харьковской области. В Безлюдовском поселковом совете, например, потребление электроэнергии рекордно низкое — всего 300 кВт в месяц.
Еще хуже ситуация в Циркуновской сельской территориальной общине, где зарегистрировано два заведения общего среднего образования. И оба потерпели значительные разрушения из-за российских обстрелов. Здания повреждены на 80%, материально-техническая база уничтожена или похищена оккупационными войсками. Линии электропитания и энергооборудования имеют настолько серьезные повреждения, что не подлежат восстановлению.
Как следствие, электроснабжение в этих заведениях отсутствует. Из-за опасности и разрушения инфраструктуры дети в Харьковском районе не посещают школы, а обучение проходит исключительно дистанционно. Это и приводит к дает низкие показатели энергопотребления в образовательных учреждениях региона, что, однако, является следствием не энергоэффективности, а трагических обстоятельств войны.
Почему официальные цифры почти ничто
Чтобы лучше понять ситуацию с энергопотреблением в учебных заведениях, мы обратились к эксперту по вопросам энергетики Геннадию Рябцеву.
— На самом деле увеличение энергопотребления из-за возвращения школьников в школы и студентов в высшие учебные заведения не столь велико, чтобы можно было говорить о каком-либо существенном влиянии на энергопотребление всего города, — отмечает Геннадий Рябцев.
Эксперт объясняет, что хотя данные КГГА показывают значительное снижение потребления электроэнергии в школах во время каникул, это не означает столь же существенного снижения для всего города.
— У нас всего 580 образовательных зданий в Киеве. А вот жилых около 35 тысяч. При этом дети и студенты обычно работают в освещенных комнатах. Там не нужно большого количества электричества. Другое дело, что будет расти энергопотребление тепловой генерации, потому что большие помещения нужно отапливать в осенне-зимний период. Вот тогда рост очень существенный, – говорит он.
Геннадий Рябцев также обращает внимание на проблему теплоизоляции классов и аудиторий. Ведь далеко не все учебные заведения располагают помещениями, теплоизолированными должным образом. Поэтому государственные администрации, в том числе и КГГА, зимой иногда увеличивают продолжительность каникул, чтобы экономить именно тепловую энергию. Вероятно, так будет и в этом учебном году.
На потребление влияет много факторов
Следует отметить, что на потребление электроэнергии в школах влияют не только каникулы.
Действительно, когда уроки проводятся дистанционно, школы потребляют меньше электроэнергии, поскольку большинство помещений не используется. Однако следует учитывать, что при этом растет энергопотребление в домохозяйствах, где учащиеся учатся онлайн.
Как говорил в интервью "Телеграфу" первый заместитель министра образования и науки Евгений Кудрявец, именно поэтому подобные заявления о большом энергопотреблении школ манипулятивны.
А еще значительную роль в энергопотреблении школ играют температурные показатели. Традиционно в холодные периоды года увеличивается использование электрических обогревателей, особенно если система центрального отопления работает недостаточно эффективно. Напротив, в жаркие дни может возрастать использование вентиляторов или кондиционеров.
Плановые отключения света, иногда применяемые для балансировки энергосистемы, также влияют на показатели потребления электроэнергии в школах.
Школы включили режим экономии
Городские администрации Киева, Львова и Харькова говорят, что не сидят сложа руки. В разных районах внедряются мероприятия по повышению энергоэффективности школьных зданий.
В частности устанавливают генераторы и заменяют старые окна на энергосберегающие. Современные стеклопакеты обеспечат значительно лучшую теплоизоляцию, что позволит сохранять тепло зимой и прохладой летом. В этом году это снизит затраты на отопление и кондиционирование, а также создаст более комфортный микроклимат в классных комнатах.
Также сейчас утепляют фасады и кровли. Новые теплоизоляционные материалы позволят существенно снизить теплопотери через стены и крышу, что особенно актуально для старых зданий. А еще учеников и учителей учат экономить старыми проверенными способами. Например, выключать свет в пустых помещениях, рационально использовать электроприборы и т.д.
Геннадий Рябцев положительно оценивает потенциал всех этих мер повышения по энергоэффективности.
— Замена окон на энергосберегающие, укрепление фасадов и кровель — это как раз связано с экономией тепловой энергии, не электрической, а именно тепловой энергии. Поскольку большинство школ подключены к системе централизованного отопления. И да, это нужно, это имеет смысл, — заключает эксперт по энергетике.