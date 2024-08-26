Енергетика під ударом: у Києві та низці областей почалися перебої зі світлом

В Україні вводять екстрені відключення світла

У понеділок, 26 серпня, через масований обстріл у низці українських міст почалися перебої зі світлом. Відключення вже запроваджені у Києві та області, Одесі, на Дніпропетровщині, у Тернополі, Рівному та Луцьку.

Національна енергетична компанія "Укренерго" надала розпорядження запровадити екстрені відключення світла. Про це йдеться в офіційній заяві ДТЄК, яка з’явилася у Telegram.

У компанії нагадали, що за екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, — не діють.

У свою чергу мер Києва Віталій Клично повідомив, що у кількох районах столиці зникло світло.

"У кількох районах столиці перебої з енергопостачанням. Як зазначають фахівці, це пов’язано із проблемами загальноукраїнської енергетичної мережі ", — написав він у Telegram.

У той же час гендиректор Yasno Сергій Коваленко повідомив, що у Києві та Дніпрі відбувається обстріл енергосистеми, через що відсутнє світло.

"Точна причина буде встановлена після завершення тривоги. Будьте в безпеці", — зазначив він, додавши, що в Києві застосували екстрені відключення світла.

Своєю чкргою про зникнення світла у Луцьку повідомив міський голова Ігор Поліщук: "У Луцьку внаслідок атаки одна людина загинула, пошкоджено об’єкт інфраструктури".

В одеських пабликах додали, що через знеструмлення "тимчасово призупинено роботу електротранспорту".

У Миколаєві та Дніпропетровській області також запровадили аварійні графіки відключення світла.

Нагадаємо, що ще в неділю, 25 серпня, в Укренерго не планували запроваджувати графіки відключення електроенергії в країні.

Раніше "Телеграф" повідомив, що під час масштабної російської атаки на Україну у Луцьку пошкоджено багатоквартирний будинок. Відомо щонайменше про одного загиблого.