"Много боли и еще больше силы": Украина представила мощную инсталляцию в США (фото)

Многие иностранцы теряли речь, смотря на нее

Украинские художники в очередной раз принимают участие во всемирно известном фестивале современного искусства "Burning Man", где в этом году представлена мощная работа "I’m Fine" (Я в порядке с английского — Ред.). Эта инсталляция – это не просто буквы, ведь она состоит из элементов поверхностей, которые повредили российские ракеты, снаряды и пули.

Об этом в Facebook написал волонтер, общественный деятель, основатель и руководитель благотворительного фонда "Повернися живим" Виталий Дейнега. Автор проекта – Алексей Сай.

Отмечается, что инсталляция состоит из разных элементов. Больше всего среди всего расстрелянных и порванных обломками знаков "пешеходный переход", есть знаки "осторожно дети", кусок торгового центра, солнечных панелей, калиток и ворот.

"Есть куски спортивных и детских площадок из части Херсонской области, где гражданские уже либо убиты, либо уехали. Есть калитка от двора, уничтоженного до уровня земли", — пишет Дейнега.

По его словам, идея инсталляции состоит в том, что, вопреки войне, обстоятельствам и трагедиям, украинцы "в порядке". Они привыкли к войне, ракетным атакам и горю, их нервная система воспринимает самый страшный сон как новую реальность.

"Мы живем, боремся и даже стараемся иногда радоваться. Мы "в порядке". Мы даже готовы искренне спросить у мира "а как дела у вас?""— добавляет волонтер.

Он отметил, что на фестивале, который начался 25 августа, многие американцы теряли речь, глядя на "I’m Fine". Некоторые даже заплакали, сказав, что в нашей инсталляции столько горя и смерти, которые трудно выдержать. А другой иностранец добавил: "В ней много силы, потому что если бы украинцы были жертвами, а не воинами — они бы ее сюда не привезли".

"Это наша новая норма. Норма, которую мы не хотели и не заслуживаем. Но в которой мы продолжаем бороться и праздновать жизнь. Мы честно отвечаем: "я нормально", часто даже не осознавая, что пишем это из самого страшного из возможных снов", – говорит Дейнега.

Отметим, что всемирно фестиваль современного искусства Burning Man 2024 ежегодно проходит в пустыне Блэк-Рок, штат Невада, США.

Украинская инсталляция имеет 32 метра в длину, 7 метров в высоту и более 10 тонн веса. Ее создали украинский художник Алексей Сай и основатель Ukrainian Witness – Виталий Дейнега.

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