Ее фото рядом с Пушкиным, Толстым и Цветаевой: оккупанты уничтожили музей Леси Украинки в Крыму

В здании под эгидой Ялтинского историко-литературного музея работает экспозиция "Ялта. Век ХІХ-е (история, музыка и литература)" и выставка, посвященная архитектору Николаю Краснову

Во временно оккупированном Крыму прекратил свое существование ялтинский музей Леси Украинки. Сейчас там буквально не осталось упоминаний о ней.

Об этом сообщает Голос Крыма. Отмечается, что корреспонденты это выяснили при осмотре культурных учреждений оккупированного полуострова.

На здании, где располагался музей, об этом напоминает только старая табличка. Другие упоминания об украинской писательнице оккупационные власти убрали. Так, к примеру, была убрана табличка перед входом, на которой сообщалось, что на втором этаже находится музей Леси Украинки и экспозиция Ломикамінь.

На этом месте сейчас установлена новая табличка, на которой указано, что в здании под эгидой Ялтинского историко-литературного музея работает экспозиция "Ялта. Век ХІХ-е (история, музыка и литература)" и выставка, посвященная архитектору Николаю Краснову.

"Хотя еще в начале оккупации возле здания стояла табличка, где было отмечено, что на втором этаже размещены "Музей Леси Украинки" и экспозиция "Ломыкамень", связанная с пребыванием поэтессы в Ялте", — говорится в материале.

Фото: Голос Крыма

От экспозиции, которая была посвящена Лесе Украине, остались лишь маленькие фотографии. Их оккупанты разместили вместе с фото Александра Пушкина, Льва Толстого и Марины Цветаевой — и письменный столик, за которым украинская писательница некогда работала.

В настоящее время посетителям предлагают экскурсию по четырем помещениям: во входном рассказывается история здания и частично Ялты, в музыкальной гостиной размещена экспозиция о музыкальной жизни Ялты на рубеже ХІХ – ХХ веков, в следующем помещении гости слушают рассказы о литературной жизни Ялты, а в последнем – об архитекторе Краснове, которому посвящен зал.

Фото: Голос Крыма

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале полномасштабного вторжения российские оккупанты ограбили краеведческий музей в Мелитополе.