"Багато болю та ще більше сили": Україна представила потужну інсталяцію у США (фото)

Багато іноземців втрачали мову, дивлячись на неї

Українські митці вкотре беруть учать в всесвітньовідомому фестивалі сучасного мистецтва "Burning Man", де цього річ представлена потужна робота "I’m Fine" (Я в порядку з англійської — Ред.). Ця інсталяція — це не просто букви, адже вона складається з елементів поверхонь, які пошкодили російські ракети, снаряди та кулі.

Про це у Facebook написав волонтер, громадський діяч, засновник та керівник благодійного фонду "Повернися живим" Віталій Дейнега. Автор проєкту – Олексій Сай.

Зазначається, що інсталяція складається з різних елементів. Найбільше серед них розстріляних і порваних уламками знаків "пішохідний перехід", є знаки "обережно діти", шматок торговельного центру, сонячних панелей, хвірток та воріт.

"Є шматки спортивних і дитячих майданчиків з тих частини Херсонської області, де цивільні уже або вбиті, або поїхали. Є хвіртка від двору, знищеного до рівня ґрунту", — пише Дейнега.

За його словами, ідея інсталяції полягає в тому, що, всупереч війні, обставина та трагедіям, українці "у порядку". Вони звикли до війни, ракетних атак та горя, їх нервова система сприймає найстрашніший сон, як нову реальність.

"Ми живемо, боремося і навіть намагаємось іноді радіти. Ми "в порядку". Ми навіть готові щиро запитати у світу "а як справи у вас?"" — додає волонтер.

Він наголосив, що на фестивалі, якій розпочався 25 серпня, багато американців втрачали мову, дивлячись на "I’m Fine". Дехто навіть заплакав, сказавши, що в нашій інсталяції стільки горя і смерті, які важко витримати. А інший іноземець додав: "В ній багато сили, бо якби українці були жертвами, а не воїнами – вони б її сюди не привезли".

"Це наша нова норма. Норма, якої ми не хотіли і не заслуговуємо. Але в якій ми продовжуємо боротись і святкувати життя. Ми чесно відповідаємо: "я нормально", часто навіть не усвідомлюючи, що пишемо це з найстрашнішого з можливих снів", — каже Дейнега.

Зауважимо, що всесвітньовідомий фестиваль сучасного мистецтва Burning Man 2024 щорічно проходить у пустелі Блек-Рок, штат Невада, США.

Українська інсталяція має 32 метри завдовжки, 7 метрів заввишки та понад 10 тонн ваги. Її створили український художник Олексій Сай та засновник Ukrainian Witness – Віталій Дейнега.

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