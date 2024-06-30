Выставка картин ветеранов ВСУ открылась в Киеве (фото)

Среди начинающих художников защитники Азовстали, бывшие пленные Еленовки, военные со сложными контузиями и неврологическими осложнениями

С 28 июня по 12 июля в Киеве пройдет выставка картин, созданных ветеранами российско-украинской войны во время реабилитации. Название выставки – "Мир возможен только тогда, когда ты способен защитить его". С помощью кисточки и красок наши воины восстанавливают физическое и эмоциональное состояние. Дважды в неделю украинская художница CHEPURNA учит раненых масляной живописи на территории военного госпиталя. Денежные средства на материалы художница собирает на своих страницах в соцсетях. Среди начинающих художников защитники Азовстали, бывшие пленные Еленовки, военные со сложными контузиями и неврологическими осложнениями.

Ветераны русско-украинской войны, участники выставки, с художницей CHEPURNA

"Эти ребята – простые люди, они испытывают обычные чувства, страхи, боли, желания и мечты. Многие из них отчаялись и чувствуют себя ненужными и покинутыми государством и людьми. Живопись придала надежду и веру в себя. Они раскрыли свою творческую сторону, о которой даже не догадывались. Из-за рисования ребята проживали собственные истории, чувствовали и осознавали самих себя. Я не называю наши уроки арт-терапией, хотя они имеют терапевтический эффект, потому что придают уверенность и самостоятельность. После войны, ранения, боли они учатся быть свободными в самовыражении без давления ожидания или осуждения со стороны социума. Даже если человек не имеет опыта в изобразительном искусстве, это не препятствие. Единственное условие – осознание изображаемого и откровенность", – объясняет идею реабилитации через мастер-классы по масляной живописи художница.

Работы ветеранов действительно поражают разнообразием. На рисунках Андрея Донецкого, 47-летнего наводчика противотанкового отделения роты огневой поддержки, много войны: силуэт смерти; кровавый отпечаток ладони на броне с белым крестом; колючая проволока; воин, склонивший голову на фоне горящего от взрыва неба; солдат на красном поле, из которого поднимается к небу душа. От созерцания этих образов – больно. До войны Андрей был оценщиком в Краматорске.

В работах Андрея Донецкого много воспоминаний о войне

В рисунках Руслана Ризныка, 34-летнего пулеметчика из Белой Церкви, напротив много ярких красок: подсолнухи, парусник, луна над тихой рекой, зеленое дерево. До войны Руслан работал на шинном заводе мастером по сборке автопокрышек.

Александр Морозов, 31 год, защитник Азовстали, проведший 21 месяц в российском плену, в том числе в печально известной колонии строгого режима – Еленовке, изобразил Эйфелеву башню и красное сердце в ладонях как символ любви. До войны Александр был шахтером и подземным электрослесарем.

Александр Морозов, защитник Азовстали, бывший узник печально известной Еленовки, рядом с собственными картинами

Олег Скрипка, командир стартового взвода ПВО, до войны являвшийся предпринимателем из Киева, нарисовал улыбку. 37-летний Дмитрий Ничволод, офицер пунктов управления, представил на выставке образ золотой рыбки. До войны он работал дизайнером и увлекался альпинизмом.

Александр Куколенко, 47 лет, старший стрелок-оператор, до войны был сценаристом актером театра и кино, создал интересный образ кита в океане.

Всего на выставке представлены картины 11 ветеранов русско-украинской войны. Все авторы – добровольцы.

Никита Зубенко, 31 год, боевой медик, родом из города Торец Донецкой области. До войны работал шахтером. Леонид Чигар, 23 года, стрелок-доброволец из города Ровно. В канун войны окончил факультет музыкального искусства эстрады. Байгуш Михаил, 37 лет, пулеметчик роты быстрого противодиверсионного подразделения, родом из Луганской области. До войны занимался ремонтом и реставрацией построек. Александр Морозов, 42 года, старший солдат, разведчик, дальномер взвода управления минометной батареи. До войны был предпринимателем, занимался металлообработкой, художественной ковкой. Дмитрий Ломинога, 34 года, защитник завода им. Ильича в Мариуполе, был в плену, до войны работал пожарным.

Никита Зубенко, 31 год, боевой медик, у собственных картин

Куратор проекта объясняет, что целью выставки является: поддержать ветеранов, посодействовать их интеграции в нынешнее общество и жизнь, показать многогранный внутренний мир наших защитников, их способность видеть и творить красоту.

Для посетителей выставка будет работать с понедельника, 1 июля, вход свободный в рабочее время КГГА, по адресу Крещатик, 36.