Зеленский решил дать каждому Герою Украины по квартире: указ уже подписан

Указ уже вступил в силу

В Украине внесены изменения в Статут звания Героя Украины. Теперь лицам, которым присвоено это звание, будут предоставлять жилье.

Об этом говорится в соответствующем указе, который обнародован на сайте Офиса президента. Он вступает в силу со дня публикации.

"Лицам, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда", может быть предоставлена ​​одноразовая адресная помощь в виде жилого помещения для постоянного проживания независимо от пребывания таких лиц на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий", — говорится в тексте указа.

Также отмечается, что в случае, если государственная награда вручалась посмертно, то жилое помещение будет предоставлено членам его семьи.

В тексте говорится, что приобретение квартиры будет осуществляться за счет ведомства, где Герой Украины проходил службу — Министерства обороны, МВД, органов разведки, СБУ или Управления госохраны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую сумму выплаты получат военные за орден Богдана Хмельницкого или "За мужество" трех степеней (от I до III).