Зеленський вирішив дати кожному Герою України квартиру: указ уже підписано

Указ вже набрав чинності

В Україні внесено зміни до Статуту звання Героя України. Наразі особам, яким присвоєно це звання, надаватимуть житло.

Про це йдеться у відповідному указі, оприлюдненому на сайті Офісу президента. Він набирає чинності з дня публікації.

"Особам, яким присвоєно звання Герой України із врученням ордена "Золота Зірка", може надаватися одноразова адресна допомога у вигляді житлового приміщення для постійного проживання незалежно від перебування таких осіб на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов", — йдеться у текст указу.

Також зазначається, що у разі, якщо державна нагорода вручалася посмертно, то житлове приміщення буде надано членам його сім’ї.

У тексті йдеться про те, що придбання квартири здійснюватиметься за рахунок відомства, де Герой України проходив службу — Міністерства оборони, МВС, органів розвідки, СБУ чи Управління держохорони.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку суму виплати отримають військові за орден Богдана Хмельницького чи "За мужність" трьох ступенів (від І до ІІІ).