Когда улучшится ситуация со светом: Зеркаль дала сдержанный прогноз

Лучше станет, когда из ремонта выведут атомные блоки

Член Координационного комитета Ukraine Facility Platform, бывшая советница министра энергетики Лана Зеркаль дала прогноз по ситуации в энергетике в Украине. По ее словам, июль — очень тяжелый месяц в этом плане, улучшения нужно ждать позже.

"Мы сейчас будем переживать очень тяжелый месяц – июль. В августе должно стать немного легче – выйдут из ремонта атомные блоки. Сентябрь – октябрь будут месяцами с наименьшими отключениями, если не будет никаких дополнительных разрушений. А потом будет зимний период и ждать какого-то облегчения пока неоткуда", — сказала она в интервью "Украинской правде".

Примечательно, что другие эксперты дают более оптимистичные прогнозы. В частности, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что дефицит еще продлится около 10 дней, а затем должен начать уменьшаться. Во-первых, будет спадать жара, во-вторых, планируется выведение из ремонта блока АЭС.

Как сообщал "Телеграф", секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко предупредил, что четыре часа со светом днем и четыре часа со светом ночью — это лучший сценарий, который сегодня может себе позволить Украина. Худший сценарий – свет будет в общей сложности 4 часа в сутки.

Вместе с тем, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий прогнозирует, что ситуация в энергосистеме страны постепенно начнет улучшаться в конце июля. В августе ситуация будет еще немного лучше. А в сентябре-октябре, по его словам, есть неплохие шансы избегать отключений.