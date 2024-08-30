Ждать ли законопроектов о демобилизации в ближайшее время: в Раде ответили

Ранее норму о демобилизации и ротации из законопроекта о мобилизации просто исключили

Федор Вениславский, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, заявил, что в краткосрочной перспективе не ожидается представление законопроектов о демобилизации военнослужащих.

— На сегодняшний день никаких проектов от Кабинета министров не поступало. А учитывая ситуацию, думаю, в краткосрочной перспективе этого не произойдет, — отметил Вениславский в комментарии изданию "Телеграф".

Депутат считает, что сложная ситуация на линии фронта и намерения врага увеличить численность своих вооруженных сил не позволяют государству гарантировать военнослужащим увольнение после определенного периода службы.

Напомним, в Киеве и других городах продолжают проходить акции родных и близких бойцов сил обороны Украины с требованием законодательно установить четкие сроки военной службы. Участники собраний отмечают, что большинство их родителей, братьев или сыновей пошли воевать в начале полномасштабного вторжения и с тех пор фактически не имели отдыха.

Стоит отметить, что ранее Министерство обороны сообщило об увеличении показателей призыва военнообязанных в 2,5 раза после вступления в силу нового закона о мобилизации. Однако, несмотря на рост, вопрос ротации и демобилизации остается открытым.

Министерство обороны со своей стороны напомнило о проведении локальных мероприятий по ротации для поддержания боеспособности Вооруженных сил. Эти мероприятия включают предоставление отпусков, доукомплектование личным составом и техникой, а также проведение боевого разрешения продолжительностью от двух недель до трех месяцев.