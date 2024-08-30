Как проверить субсидию онлайн: это можно сделать только так

В одном месте можно найти все нужные данные

Подать документы на получение субсидии можно разными путями: онлайн через портал "Действие" или портал Пенсионного фонда, или пройти самостоятельно в отделение ПФУ, ЦНАП и т.д. О том, начислена ли вам субсидия, сообщают избранным каналом коммуникации. Если подавались документы через портал, ответ вы найдете там. Если документы принесли лично, ответ поступит на электронную почту в течение трех дней после принятия решения.

В целом информация о субсидиях доступна на портале Пенсионного фонда portal.pfu.gov.ua. Там в разделе "Моя субсидия" можно найти основные данные о начисленной помощи. В частности, в каком месяце и году было последнее начисление, о какой сумме идет речь, а также решение о назначении субсидии.

Отметим, что для того чтобы попасть на портал, нужно пройти процедуру авторизации через банк или с помощью электронной подписи. Также если вы уже подавали документы через этот инструмент, то в разделе "Мои сообщения" будет ответ на ваше заявление.

Также проверить результат можно позвонив в пенсионный фонд. Напомним, на принятие решения дается от 14 до 30 дней.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что можно воспользоваться упрощенной формой подачи документов на получение субсидии. В частности, оно доступно на портале "действие" и процесс занимает 15 минут.