Громкий скандал в Верховной Раде: систему парламента взломали свои же, в чем причина

Глава аппарата ВРУ угрожает депутатам

В пятницу, 14 июня, систему Верховной Рады Украины (ВРУ) незаконно сломали, чтобы сохранить миллионные зарплаты начальникам. Атакован был проект постановления по уменьшению зарплат работников вышеуказанного аппарата.

Об этом заявила нардепка Александра Устинова (фракция "Голос").

"Систему Верховной Рады незаконно сломали, чтобы сохранить миллионные зарплаты начальникам. Это называется незаконное вмешательство в систему и преступление! Сегодня в течение 10 мин было удалено 13 подписей под постановлением Верховной Рады об уменьшении количества работников аппарата (1,150 человек), а соответственно минимизации их зарплат", – написала она.

Отмечается, что под постановлением, которое уменьшало количество работников аппарата, депутаты собирали подписи. Ведь "мертвых душ", за счет которых выплачивались премии другим сотрудникам, насчитано аж 200.

По ее словам, зарплата руководителя секретариата или заместителя колеблется на уровне 1,2-1,5 миллиона гривен, в то время как председатель комитета и депутаты получают 400-500 тыс. в год.

"Когда работники аппарата узнали об этом – начали обзванивать и запугивать депутатов, а затем вручную удалять подписи. Это преступление и вмешательство в систему ради защиты своего миллионного состояния. Депутат не может сам отменить подпись на этом этапе, соответственно должен обращаться к аппарату с заявлением. Удивительным образом 13 депутатов написали заявления в течение 10 минут и их удалили из системы", – добавила Устинова.

Также об этом заявила и председатель Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова в Facebook

"На регистрации находился проект постановления по уменьшению зарплат работников аппарата Верховной Рады, которые сейчас получают миллионы, и это не шутка… Количество подписантов было около 100, когда подписи начали исчезать из проекта. Физически исчезать. Так исчезло 13 подписей в течение 10 минут, что технически невозможно сделать без вмешательства в систему", – написала Третьякова.

Она подчеркнула, что в настоящее время в Аппарате ВР 200 свободных должностей. Но средства, предусмотренные для их содержания, перераспределяются на доплаты руководству. В то же время, депутаты предлагали направить их на увеличение фонда оплаты труда своих помощников-консультантов депутатов.

Такие действия Третьякова назвала злоупотреблением полномочиями Аппарата ВР. По ее словам, его сотрудники давят на депутатов, угрожая блокировать выезд за границу.

"Это методы, которые господствуют сейчас в Аппарате ВРУ. Так вам не послышалось, глава аппарата ВРУ угрожает депутатам", — подчеркнула депутат.

Отмечается, что смета Верховной Рады на 2024 год предусматривает бюджетное финансирование для Управления делами Аппарата ВР на общую сумму 2,95 млрд грн, это более 300 млн грн больше, чем предполагалось на прошлый год.

Увеличение расходов в парламенте объясняли в частности тем, что выплаты народным депутатам зависят от размера прожиточного минимума, который с 1 января 2024 возрастет до 3 028 грн (в текущем бюджетном периоде он составляет 2 684 грн).

На осуществление законотворческой деятельности планируется направить 1,41 млрд грн, в том числе на оплату труда с начислениями – 945,77 млн грн, еще 424,36 млн грн на социальное обеспечение депутатов. В 2023 году выплаты депутатам должны составлять 840 млн грн в целом.

Предусмотрено 1,13 млрд грн на организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение работы парламента, в частности, 1,01 млрд грн – на оплату труда.

Ранее "Телеграф" писал, что нардеп рассказал, сколько миллиардов разворовали на строительстве фортификаций.