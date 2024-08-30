Привіт із В'єтнаму: хакери зламали сторінку поліції Тернопільської області (фото)

Правоохоронці стали авторами ігрових відео

Стрім з комп’ютерної гри Fortnite та привітик з В’єтнаму. На офіційній сторінці поліції Тернопільської області у Facebook з’явився нехарактерний, як для правоохоронних органів, контент.

Вочевидь хакери зламали сторінку і перебрали контроль. "Кіберполіція плаче", — пишуть користувачі мережі, коментуючи нові дописи. Зауважимо, що на сторінці правоохоронців було понад 20 тис. підписників та більш як 10 тис. тих, кому сподобалася сторінка, що за сучасними мірками робило її доволі популярною у мережі. Втрата сторінки — відчутна, адже в нинішніх реаліях органічно набрати таку кількість підписників вельми складно.

Тепер у розділі про себе на сторінці поліції написано: "Підпишіться на сторінку, щоб дивитися хороші фільми, дорога родина. 98 МЕДІА". А поруч з поміткою "Правоохоронний орган" з’явився надпис "Автор ігрових відео".

Перший сторонній допис з’явився на сторінці у четвер, 29 серпня. Це був стрім з популярної комп’ютерної гри Fortnite. Відео тривалістю понад чотири години завантажили ще вдень. Транслювали гру з міста Г’юстон, США.

У п’ятницю, 30 серпня, на сторінці опублікували фото дівчини і підписали його коротко: "hola", що перекладається як "привіт".

Примітно, що хакери залишили також номер телефона, електронну пошту та покликання на сайт 98 МЕДІА. Зазначено, що організація знаходиться у місті Камау, В’єтнам.

Деякі користувачі мережі відреагували на злам сторінки та залишили кілька коментарів.

Нагадаємо, раніше “Телеграф” повідомляв про гучний скандал у Верховній Раді. Систему незаконно зламали, аби зберегти мільйонні зарплати начальникам. Атаковано було проєкт постанови щодо зменшення зарплат працівників вищевказаного апарату.