Что будет со штрафами и повестками в сентябре: адвокаты сделали неутешительные прогнозы

Повестки будут вручать даже тем, кто не уточнил свои данные

Количество штрафов военнообязанным, уклоняющимся от мобилизации, может возрасти с первого сентября. То же касается и частоты вручения повесток.

Об этом рассказали адвокаты Роман Симутин и Екатерина Анищенко, пишет ТСН.ua. Отмечается, что вскоре по определению Минобороны государственные электронные реестры смогут обмениваться данными с реестром "Оберіг".

Это позволит территориальным центрам комплектования (ТЦК) отслеживать лица не внесенные в указанный выше реестр. В свою очередь это может повлечь за собой волну определенных административных наказаний, в частности, штрафов.

Будет ли больше штрафов с сентября

По словам Романа Симутина, если человек находится в реестре, то наложить на него штраф не законно, но недавнее решение суда внесло в это изменения.

"Суд отменил постановление о взыскании штрафа и отметил, что в протокол должны быть приобщены данные об отсутствии информации о данном лице в государственных реестрах. И только после этого можно наложить штраф", — объясняет адвокат.

В то же время, Екатерина Анищенко добавляет, что количество штрафов и запретов управлять транспортом может возрасти.

"Штрафов (за нарушение мобилизационного законодательства – Ред.) может быть больше, поскольку расширен круг лиц, которые будут под "присмотром" ТЦК", — говорит она.

Будет ли больше повесток с сентября

Симутин считает, что может быть несколько волн отправки повесток. Их могут вручать даже тем, кто не уточнил свои данные, но при этом состоит на военном учете.

"Речь идет о тех, чьи бумажные дела есть в ТЦК, но этих людей нет в реестре "Оберіг". Повестки в таком случае могут выписывать по фамилиям в алфавитном порядке", — говорит адвокат.

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