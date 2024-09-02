Вражеская атака не помешала: в Киеве начался новый учебный год, как это было (фото)

Учебный год в столичных школах начался

В понедельник, 2 сентября, украинские дети, несмотря на очередной ночной массированный обстрел, пошли в школу. Учебные заведения, которые должным образом обустроили укрытие, открыли свои двери офлайн. Среди них школа I-III ступеней №275 имени Кравчука Владимира Деснянского района города Киева.

"Телеграф" побывал там на Празднике Первого звонка. Как в столичной школе начался новый учебный год, показал корреспондент Ян Доброносов.

Напомним, что в рамках нового учебного года с сентября 2024 года все педагогические заведения Киева должны организовать образовательный процесс в очном формате. В отдельных случаях могут применяться дистанционная, смешанная и другие формы, предусмотренные законодательством. При этом, согласно соответствующему решению Совета обороны столицы, для очного обучения образовательные учреждения должны гарантировать наличие бомбоубежищ.

Ранее "Телеграф" рассказал, сколько в школах Киева готовых укрытий.