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День знаний 2026: яркие открытки и картинки, чтобы поздравить с 1 сентября

Автор
Галина Струс
Дата публикации
Читати українською
Автор
14241
Поздравьте близких с 1 сентября Новость обновлена 31 августа 2026, 14:09
Поздравьте близких с 1 сентября. Фото Коллаж "Телеграф"

В Украине начинается новый учебный год

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Во вторник, 1 сентября, украинские школьники снова переступят пороги родных школ — стартует новый учебный год 2026/2027. В этот день в учебных заведения проводят праздничные линейки, а после них дети идут на первый урок.

Министерство образования и науки Украины разработало рекомендации для учебных заведений относительно учебного процесса во время войны. Руководствам школ и педсоветам дают некоторую автономию в формировании формата учебы детей (онлайн или очно), с учетом ситуации в безопасности и наличия электроэнергии.

Сейчас самое время поздравить учителей, детей, родителей, педагогических работников и близких, которые имеют отношение к школе с Днем знаний. "Телеграф" подготовил яркие картинки и открытки, чтобы вы могли отправить близким в соцсетях и мессенджерах.

Красивые открытки и картинки с 1 сентября

День знаний, открытки, картинки, праздник
1 сентября, открытки, картинки, поздравления, праздник
День знаний, 1 сентября, открытки, картинки, праздник
День знаний, 1 сентября, открытки, картинки
День знаний, 1 сентября, открытки, картинки, поздравления
День знаний, 1 сентября, открытки, картинки, поздравления, праздник

Ранее "Телеграф" рассказывал про интересные идеи, что подарить учителям на 1 сентября. Это лучше, чем банальные цветы.

Теги:
#День знаний #Открытки #1 сентября